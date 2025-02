Inzaghi non ci sta: “E’ clamoroso”. Thuram amaro: “Ecco perché son deluso”

Ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei nerazzurri al termine del derby, che ha visto la sua squadra pareggiare in pieno recupero

Finisce in parità il derby di Milano. L’Inter agguanta il pareggio in pieno recupero, con de Vrij. Il centrale olandese, così, risponde al connazionale, Tijjani Reijnders, che aveva portato avanti il Milan nel corso del primo tempo.

Simone Inzaghi in conferenza stampa parla subito del rigore non dato: “Vedendolo è un episodio negativo e ultimamente sta accadendo spesso. E’ un periodo così, da Riyad, ma anche contro il Bologna e contro il Lecce. Sono degli episodi che succedono troppo spesso. Va pure detto che Milan e Inter hanno fatto un ottimo derby. Siamo stati bravi a non mollare, con tre gol annullati e tre pali e un rigore clamoroso non dato. C’è rammarico, era un match da vincere, anche se il Milan è un’ottima squadra”.

E’ stata certamente un Inter migliore nella ripresa: “Siamo stati più liberi mentalmente, giocando e creato contro una squadra ottima, che si difendeva con nove uomini. La squadra è stata però lucida”, ha proseguito Inzaghi, che ha portato di Zalewski: “E’ entrato bene. Ha caratteristiche importanti che ci mancavano. Poi ha anche tanta personalità, è umile, si è inserito subito bene. Ci darà una grande mano. Acerbi? Sono fiducioso di riaverlo contro la Fiorentina

Le dichiarazione di Thuram in conferenza stampa

In conferenza stampa è intervenuto anche Thuram. L’attaccante è apparso davvero amareggiato: “Il Milan si è evoluto, ha comprato dei giocatori. Dagli errori evidentemente hanno imparato. Stasera non siamo entrati nella giusta maniera. Abbiamo fatto meglio nella ripresa, mostrando la cattiveria che serviva. Siamo delusi per non aver fatto una partita non proprio eccezionale”.

Lo Scudetto resta chiaramente un obiettivo: “Siamo l’Inter non possiamo mollare. Con carattere abbiamo trovato il gol. Giochiamo tutte le partite per vincere. Rigore? Avete visto anche voi…” ha concluso Thuram