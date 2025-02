Inter, Inzaghi alza la voce: “Rigore clamoroso non dato”

Le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky nel post partita della sfida del Meazza. Ecco quanto riferito dall’allenatore piacentino

Al termine di una gara molto vibrante soprattutto nella seconda frazione di gioco, Milan ed Inter si dividono la posta, guadagnando un punto dai tanti risvolti di classifica. Con una reazione rabbiosa, i nerazzurri sono riusciti ad acciuffare la compagine di Conceiçao nel finale, grazie alla zampata di de Vrij. Intervistato ai microfoni di Sky, Simone Inzaghi ha elogiato la prestazione dei suoi ragazzi, esternando la sua anche sull’episodio legato al calcio di rigore non dato ai nerazzurri per fallo di Pavlovic su Thuram. Di seguito le parole di Inzaghi:

PRESTAZIONE – “I ragazzi sono stati magnifici, sono andati oltre ma non sono andati oltre gli episodi che ci sono stati. Tre gol annullati, tre pali, un rigore clamoroso su Thuram non dato. Sono stati magnifici, con questi episodi siamo riusciti a pareggiare al 93′. Bisogna fare i complimenti al Milan, contro cui è difficilissimo giocare. Eravamo alla diciassettesima partita in neanche due mesi: vogliamo sempre vincere, ma nonostante questi episodi non ci siamo fatti abbattere e siamo andati avanti”.

GESTIONE DELLA GARA – “Il Milan è una squadra di gamba, che ci ha lasciato il 65% di possesso. Su quella del gol dovevamo fare meglio, ma su questa qualità sono bravissimi. Sono d’accordo anche sulla visione del primo tempo; una volta che avevamo la gestione della palla, potevamo farla con più tranquillità. Nel secondo tempo abbiamo fatto benissimo a avremmo meritato di più. Non dimentichiamo che avevamo difronte una grande squadra”.

RECUPERI – “Infortuni? Negli ultimi tempi avevamo qualche defezione di troppo; giocheremo sempre anche nel mese di febbraio e dovremo essere bravi”.