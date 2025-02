DIRETTA Serie A, Roma-Napoli 0-0: ci prova Lukaku, palla fuori – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra i giallorossi di Ranieri e gli azzurri di Conte in tempo reale

Il Napoli fa visita alla Roma nella Capitale nel posticipo domenicale valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A, quarto turno del girone di ritorno. Una super sfida tra due squadre in salute che sarà diretta dall’arbitro Fabbri della sezione di Ravenna.

Da un lato i giallorossi dell’ex Claudio Ranieri, reduci dalla vittoria in Europa League contro l’Eintracht Francoforte che ha fatto seguito a quella della settimana scorsa contro l’Udinese, cercano il colpaccio per provare a risalire la classifica e avvicinarsi alla zona coppe europee. C’è anche da preparare al meglio la trasferta contro il Milan di mercoledì prossimo per i quarti di finale di Coppa Italia. Dall’altro lato gli azzurri di Antonio Conte, invece, puntano ad allungare la striscia di sette successi consecutivi iniziata a metà dicembre contro l’Udinese e proseguita contro Genoa, Venezia, Fiorentina, Verona, Atalanta e infine la Juventus. La partita sarà visibile in tv, ma anche in streaming su pc, tablet e smartphone esclusivamente sulla app di Dazn. All’andata i partenopei si sono imposti con il risultato di 1-0 grazie al gol messo a segno dall’ex Romelu Lukaku. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Napoli live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Roma-Napoli

ROMA (3-5-2): Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Pisilli, Cristante, Koné, Angelino; Soule, Shomurodov. All. Ranieri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 53; Inter* 51; Atalanta 47; Juventus 40; Fiorentina* e Lazio* 39; Bologna* 37; Milan* 35; Roma* 30; Udinese 29; Torino 27, Genoa 26; Verona e Lecce 23, Como 22; Empoli, Cagliari* 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*una partita in meno

**due partite in meno

ARBITRO: Michael Fabbri di Ravenna

PROSSIMI IMPEGNI: Milan-Roma mercoledì 5 gennaio ore 21; Napoli-Udinese domenica 9 febbraio ore 20.45.