DIRETTA Serie A, derby Milan-Inter 0-0: via al match LIVE

È tutto pronto per la stracittadina milanese tra la squadra nerazzurra e quella rossonera

Archiviati gli impegni di Champions League che hanno condotto i nerazzurri direttamente agli ottavi di finale e i rossoneri ai playoff, Milan e Inter si affrontano questa sera in un derby che si preannuncia di cruciale importanza per entrambe le squadre. Da un lato, la squadra allenata da Sergio Conceiçao vuole dimenticare la disfatta di Zagabria e vincere il secondo derby consecutivo sotto il tecnico portoghese, dall’altra l’undici di Simone Inzaghi vuole cancellare la clamorosa rimonta subita nella finale di Supercoppa italiana.

Divisi da ben sedici punti in classifica (50 per gli interisti e 34 per i milanisti), i due team arrivano a questa sfida con alcune assenze importanti. La più importante tra i padroni di casa è quella di Youssouf Fofana, squalificato dopo l’ammonizione presa da diffidato nel match della scorsa settimana contro il Parma.

Gli ospiti sono ancora alle prese con la condizione fisica non ottimale di Francesco Acerbi, ma anche in attacco e a centrocampo ci sono diversi incerottati. A un solo giorno dalla chiusura del calciomercato, il derby della Madonnina farà passare in secondo piano tutti gli altri pensieri dei tifosi, concentrati esclusivamente su cosa accadrà all’interno del rettangolo verde di San Siro. Con la Milano rossonera che spera di vincere il terzo derby stagionale e con quella nerazzurra che invece spererà di non veder avverato il classico adagio del non c’è due senza tre. Calciomercato.it seguirà Milan-Inter in tempo reale.

Formazioni Ufficiali derby Milan-Inter e diffidati

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leao. All. Conceicao.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

ARBITRO: Daniele Chiffi di Padova

DIFFIDATI: Dumfries (I)

PROSSIMI IMPEGNI: Milan-Roma (Coppa Italia) il 5 febbraio alle 21; Fiorentina-Inter (recupero quattordicesima giornata) 6 febbraio alle 20.45

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 53; Inter** 50; Atalanta 47; Juventus 40; Fiorentina* e Lazio* 39; Bologna* 37; Milan** 34; Roma* 30; Udinese 29; Torino 27, Genoa 26; Verona e Lecce 23, Como 22; Empoli, Cagliari* 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*una partita in meno

**due partite in meno