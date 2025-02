Derby Milan-Inter, dal campo al mercato: lo scambio che accontenta tutti

A margine di Milan-Inter, scambio di mercato dell’ultimo momento: ipotesi a sorpresa ma che potrebbe fare la gioia di rossoneri e nerazzurri

E’ sempre Milan-Inter, un derby che si vive 365 giorni all’anno nel capoluogo milanese e non soltanto quando le due squadre si affrontano in campo. Motivi di interesse e spunti a non finire sono emersi a margine dei tre incroci stagionali sul terreno di gioco, e non è certo finita qui.

Le due squadre potrebbero affrontarsi ancora sia in Champions League che in Coppa Italia, dando vita a nuovi appassionanti incroci. Per non parlare delle notizie che riguardano entrambe e che esulano da quanto avviene sul terreno di gioco. Per quanto concerne i recenti sviluppi del caso ultras, per il quale le due società si costituiranno parte civile, ma anche per imprevedibili evoluzioni di mercato.

Nelle ultime ore di questa sessione di gennaio, entrambe stanno diventando protagoniste con operazioni dell’ultimo momento. E chissà che non possa avvenire qualche scambio sorprendente, come del resto già avvenuto in passato. Con giocatori di secondo piano che però potrebbero fare comodo a maglie invertite agli allenatori.

Milan-Inter, il sondaggio parla chiaro: Loftus-Cheek e Frattesi si scambiano la maglia

Il nome di Davide Frattesi è stato particolarmente discusso nelle ultime settimane, per ora il centrocampista rimarrà in nerazzurro ma non è detto che non possa lasciare i campioni d’Italia successivamente.

Poco spazio per lui nella squadra di Inzaghi, per il cui centrocampo Loftus-Cheek potrebbe essere una interessante alternativa. L’inglese sta vivendo una stagione molto negativa in rossonero e cerca rilancio. Lo scambio Frattesi-Loftus Cheek sarebbe il preferito dai votanti del sondaggio di Calciomercato.it.

📊MOMENTO SONDAGGIO 📊 🔥È il giorno del #derby, ma anche il penultimo del calciomercato invernale. Quale cambio tra riserve farebbe più comodo a #Inter e #Milan? — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 2, 2025

Pista di mercato che viene votata dal 56,5% dei partecipanti al sondaggio. Accendono meno la fantasia altri potenziali scambi come Okafor-Taremi e Pavlovic-Bisseck, per i quali ci sono stati solo il 21,7% dei voti.