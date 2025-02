“Conte, addio a fine stagione”: l’annuncio che sconvolge il Napoli

Il futuro di Antonio Conte con gli azzurri è in discussione, scenari che spiazzano e non lasciano tranquillo l’ambiente partenopeo: cosa sta succedendo

Una domenica di campionato di altissimo profilo, con partite molto importanti che possono dare un indirizzo soprattutto in chiave corsa scudetto. Con la lotta tra Inter e Napoli che sta entrando nel vivo e vivrà uno snodo cruciale.

Nerazzurri impegnati nel derby con il Milan, Napoli atteso all’Olimpico dalla Roma. Partite non facili per le due contendenti, che però puntano a vincere ancora e darsi vicendevolmente un segnale. Particolarmente lanciati gli azzurri di Conte, che cercheranno di ottenere l’ottava vittoria consecutiva. Ma per i partenopei, tiene banco un calciomercato che non è decollato.

Alla vigilia, Conte non ha nascosto la sua delusione per la mancata sostituzione di Kvaratskhelia. Dichiarazioni che naturalmente non potevano passare inosservate e che possono pesare per il prosieguo della stagione e anche per quello dell’avventura del tecnico pugliese sulla panchina napoletana. Attenzione all’ipotesi di una rottura e di un clamoroso addio.

“Lo ha già fatto alla Juventus”, Conte e la delusione sul calciomercato: frattura in vista con il Napoli

Eventualità da non scartare secondo le dichiarazioni del giornalista Paolo De Paola, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’. A suo dire, tra Conte e De Laurentiis potrebbero emergere presto delle tensioni.

Del resto, l’ex Ct della Nazionale, in passato, non ha mancato di prendere decisioni anche forti, qualora non fosse soddisfatto di determinate situazioni. “Conte non lo dirà mai esplicitamente, ma conoscendolo, sui mancati rinforzi, c’è il rischio che si crei tensione con la dirigenza – ha spiegato De Paola – Se non dovessero arrivare un difensore e un attaccante al posto di Kvara, prenderà le sue decisioni a fine stagione. Fece così alla Juventus litigando con Marotta, si ricordano tutti della famosa frase del ristorante. Conte vuole poche chiacchiere e passare ai fatti, vuole rinforzi in difesa e in attacco ed è evidente a tutti che gli servano”.