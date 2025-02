Conceicao risponde a Inzaghi: “Avrà pensato fossimo inferiori. Visto due segnali importanti”

Le dichiarazioni del tecnico portoghese al termine del derby lombardo, finito in parità. Ecco le parole del mister rossonero

Finisce in parità il derby di Milano. Un derby che ha visto il Milan andare in vantaggio con la rete di Tijjani Reijnders al termine del primo tempo. Il pareggio è poi arrivato allo scadere del match, ma l’Inter non ha certo rubato nulla, avendo colpito ben tre legni.

Sergio Conceicao in conferenza stampa appare soddisfatto della prova dei suoi, nonostante il pareggio è arrivato solo nel finale: “Abbiamo fatto un buon lavoro dal punto di vista dell’intensità e della mentalità. Abbiamo giocato contro una squadra forte, che attacca bene al centro, ma soprattutto sugli esterni. Hanno una mobilità incredibile. Alla fine se mi domandando se il pareggio è giusto, penso di sì. Io ho visto due segnali importanti: i ragazzi erano molto delusi e tristi negli spogliatoi, mentre l’Inter era felice. Questo vuol dire che la partita è stata equilibrata”.

Poi arriva il commento sulle parole di Simone Inzaghi che si è lamentato per il rigore non concesso: “Non l’ho visto ancora. Simone ha parlato anche l’altra volta. Parla di quello che deve parlare, forse era deluso, magari pensava che il Milan fosse una squadra inferiore dal punto di vista del gioco. Invece ha trovato una squadra forte e ambiziosa. Non devo commentare le sue dichiarazioni”.

Il Milan oggi ha saputo reagire dopo il disastro di Zagabria: “Ora finisce questo mercato… anche a me hanno messo le valigie in mano (sorride, ndr). Lavoriamo per avere continuità. Mi piace il recupero di palla di Abraham. Io voglio starà lì, ma per l’intensità e l’aggressività si deve lavorare…” Coperta corta per il Milan. La partita è cambiata dopo le sostituzioni: “A centrocampo manca Ruben Loftus-Cheek, in questo momento è così… Il gol è preso con due ragazzini che sono entrati…”

Le dichiarazioni di Reijnders in conferenza stampa

In conferenza stampa è intervenuto anche Tijjani Reijnders, autore del gol del momentaneo vantaggio del Milan. L’olandese è oggi il giocatore che ha più segnato con i rossoneri: “Abbiamo perso due punti, avendo preso gol nei minuti finali della partita. Gimenez? mi piace, porta nuova energia e qualità in squadra. Mi auguro possa segnare parecchie reti”

Il Milan dunque rialza la testa dopo Zagabria: “Abbiamo lottato come una squadra stasera: è lo spirito che dovremmo avere ad ogni match. In Croazia non siamo stati così. Dobbiamo avere questa mentalità combattiva sempre, perché poi la qualità viene da sè”.