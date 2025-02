Calhanoglu bocciato e fischiato: ecco il derby del turco

E’ durato poco più di un’ora Milan-Inter del centrocampista turco, al rientro dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per circa un mese

E’ finita al 62esimo il derby di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco rientrava dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco per circa un mese. Era il 6 gennaio quando il calciatore si fermava per un problema muscolare, proprio in occasione del secondo Milan-Inter della stagione, quello che ha portato il Diavolo a conquistare la Supercoppa italiana in rimonta.

Stasera, dunque, Simone Inzaghi è tornato ad utilizzarlo dal primo minuto. La Curva Sud, che nel corso degli ultimi Milan-Inter lo ha sempre fischiato, stavolta ha deciso di ignorarlo quasi per l’intera partita. I fischi sono arrivati solamente al momento del cambio. Fischi accompagnati dal coro “Calhanoglu figlio di p****a”.

Milan-Inter, prestazione negativa per Calhanoglu

Il cambio da parte di Inzaghi è arrivato dopo l’ora di gioco. Un’ora condotta al piccolo trotto, senza mai entusiasmare. E’ inoltre suo l’errore che porta il Milan in vantaggio con la rete di Tijjani Reijnders. Il turco, infatti, si fa sradicare il pallone dai piedi da Tammy Abraham.