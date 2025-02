Blitz a Torino e addio Juve: la mossa della Premier per Yildiz

La Juventus potrebbe dover fare i conti con l’assalto delle big inglese all’attaccante turco: missione di Mendes a Torino

Ultimi due giorni di calciomercato e la Juventus può chiudere con Kelly il poker di colpi. Thiago Motta ha bisogno di un altro difensore, dopo l’infortunio di Kalulu, e il centrale inglese del Newcastle sembra essere il prescelto.

Si lavora ai dettagli con le visite mediche da pianificare per lunedì, ultimo giorno utile per la campagna trasferimenti invernale. Poi sarà tempo di guardare al futuro ed a un mercato estivo che anche per la formazione bianconera si preannuncia carico di novità. In entrata, ma anche in uscita. Che Vlahovic sia pronto ai saluti a giugno è risaputo, con il contratto in scadenza nel 2026 e l’ingaggio da 12 milioni che la Juventus vorrebbe rivedere al ribasso per prolungare e il calciatore di tutt’altro avviso.

Se a questo si aggiunge lo scarso feeling tecnico con Thiago Motta, ecco che il destino appare ormai segnato. Non lo è quello di Kenan Yildiz, giovane talento turco sul quale la Juventus vuole costruire il futuro. Su di lui però hanno posato gli occhi anche le big della Premier League che hanno dato mandato a Jorge Mendes di sondare il terreno per un eventuale trasferimento.

Calciomercato Juventus, la Premier su Yildiz: la valutazione

Nei giorni scorsi il potente procuratore portoghese è stato a Torino, ufficialmente per seguire uno dei figli in un torneo giovanile.

Mendes ha approfittato della sua visita in città anche per incontrare i genitori di Yildiz, mandato in missione – secondo quanto riportato dalla ‘gazzetta dello sport – dai club inglesi, Chelsea e Manchester City su tutti, per provare a imbastire una trattativa complicata.

La volontà della Juventus, infatti, è di costruire la squadra del futuro proprio su Yildiz, anche se davanti ad una cifra importante tutto può cambiare. Si parla di una possibile proposta tra gli 80 e i 90 milioni di euro per far cadere in tentazione i bianconeri. Affare per la prossima estate ovviamente ed intanto Mendes ha iniziato a sondare il terreno.