Angelino al 92′ risponde a Spinazzola: la Roma frena il Napoli, Conte manca l’allungo in vetta

Da pochi istanti si è chiusa la gara dell’Olimpico tra i giallorossi e gli Azzurri: l’esterno giallorosso impatta il pari

Rischiano di essere minuti di recupero pesanti quelli archiviati da pochi istanti all’Olimpico. Grazie alla girata volante di Angelino al 93′, la Roma riacciuffa nel finale il Napoli e frena la marcia degli uomini di Antonio Conte, che si erano portati in vantaggio con Spinazzola.

La gara dell’Olimpico ha un inizio piuttosto contratto. Il Napoli prova a ‘stanare’ i padroni di casa che, profondamente rivoluzionati dalle scelte di formazione di Ranieri, sono ordinati con il blocco basso. Ne vien fuori una partita piuttosto spigolosa, che fa fatica ad accendersi. Al 14′ proteste del Napoli per un contatto in area tra Pisilli e Politano: molto vicino all’azione, Fabbri ammonisce per simulazione l’esterno offensivo di Conte. Il tiro masticato di Lukaku, però, è l’anticamera del vantaggio Azzurro, che si concretizza al 28′: giro palla ipnotico degli ospiti, con Juan Jesus che imbuca verticalmente per l’accorrente Spinazzola, abile a superare Svilar in uscita con un pallonetto molto preciso.

Passano i minuti e cambia anche l’atteggiamento della Roma che, senza snaturarsi, alza il baricentro e crea qualche grattacapo alla retroguardia dei partenopei. L’occasione più importante per i giallorossi capita sulla testa di Ndicka al tramonto del primo tempo: la girata aerea del francese trova pronto Meret, che riesce a sventare la minaccia. Nella ripresa lo spartito non cambia: quando può, il Napoli prova a far male alla Roma, ma non dà mai l’impressione di poter azzannare la partita. Allo scadere, ci pensa Angelino a frenare il possibile allungo del Napoli, depositando in rete un pallone proveniente dalla corsia destra. Ringalluzzita dalla rete del pari, la Roma sogna anche il colpo grosso ma non c’è più tempo: si chiude in parità una partita dai tanti risvolti, che ha tanto il sapore di occasione mancata per gli uomini di Antonio Conte. Ottimi segnali da parte della Roma, mai in balia dell’avversario e parsa sempre piuttosto ordinata. Con questo pareggio, rimangono inalterati i punti di vantaggio del Napoli sull’Inter.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 54; Inter* 51; Atalanta 47; Juventus 40; Fiorentina* e Lazio* 39; Bologna* 37; Milan* 35; Roma 31; Udinese 29; Torino 27, Genoa 26; Verona e Lecce 23, Como 22; Empoli, Cagliari* 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13. *una partita in meno

RIEPILOGO RISULTATI Parma-Lecce 1-3 Monza-Verona 0-1 Udinese-Venezia 3-2 Atalanta-Torino 1-1 Bologna-Como 2-0 Juventus-Empoli 4-1 Fiorentina-Genoa ore 2-1 Milan-Inter 1-1 Roma-Napoli 1-1 Cagliari-Lazio lunedì ore 20.45