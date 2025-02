Addio Vlahovic, la Juve prepara l’assalto a Osimhen: i dettagli

I bianconeri cederanno il serbo in estate: il sostituto principale individuato da Giuntoli è il nigeriano che tornerà al Napoli

Per la Juventus continua la caccia a un altro difensore centrale con cui chiudere in bellezza le ultime ore di mercato. L’uomo prescelto era diventato Kevin Danso, ma i bianconeri possono muoversi solamente in prestito e l’accordo con il Lens non è arrivato. E resta molto complicato. Per questo Giuntoli cerca ora un altro colpo a condizioni simili, puntando poi sulle risorse dalle cessioni di Arthur e Danilo (risoluzione nel suo caso). In avanti è già arrivato Kolo Muani, anche se un eventuale addio di Dusan Vlahovic imporrebbe di trovare subito un sostituto. Ma con il pochissimo tempo rimasto, si tratta di uno scenario quasi impossibile.

Anche se la Juve avrebbe aperto volentieri le porte a un cambio già in questa finestra di mercato. Non trovando molto d’accordo il serbo, che comunque sarà ceduto in estate, a un anno dalla scadenza del suo contratto. Di rinnovo non se ne parla, i bianconeri puntano a liberarsi di un ingaggio che nel 2025/26 diventerà di 12 milioni a stagione, oltre che di un calciatore che si libererebbe a zero l’anno successivo. Ma soprattutto di un attaccante che è ormai sempre più fuori dal progetto tecnico della Juventus, come testimoniano già ora le panchine collezionate nelle ultime settimane. Ovvero tre nelle ultime quattro gare. E con un solo gol segnato in campionato negli ultimi tre mesi, l’ultimo a metà dicembre. Kolo Muani, appena arrivato in prestito dal PSG, sembra averlo scalzato. E allora Giuntoli pensa già al dopo-Vlahovic, con un nome e un cognome: Victor Osimhen.

La Juve saluta Vlahovic: Giuntoli fa all-in su Osimhen

La prossima estate sarà quella di un cambio molto importante per la Juventus, che cederà Vlahovic per provare poi prendere un pallino di Cristiano Giuntoli. Quel Victor Osimhen con cui ha condiviso l’esperienza a Napoli culminata con lo scudetto nel 2023. Il nigeriano sta facendo grandi cose in prestito al Galatasaray, ha segnato 17 gol in 21 partite e in estate tornerà ovviamente in azzurro.

C’è una clausola di 75 milioni di euro, valida però solo per l’estero e quindi i bianconeri dovranno sedersi a trattare con De Laurentiis. Ci sarebbe poi un bell’incrocio tra ex, Giuntoli da una parte e Manna dall’altra. La base di partenza sarebbe quindi verosimilmente proprio il prezzo della clausola. Una trattativa quindi non semplicissima, anche perché oltre a un osso duro come il patron del Napoli c’è da trovare la quadra sull’ingaggio che è comunque molto alto (oltre 10 milioni). Cifre molto importanti. Senza contare poi l’eventuale concorrenza per Osimhen, ad esempio il PSG o i club inglesi. Ma va detto che un accordo potrebbe convenire a tutti (é in scadenza 2026), considerando poi che Giuntoli può vantare un ottimo rapporto con il nigeriano. In ogni caso, la Juve ha come primo obiettivo proprio l’ex attaccante del Lille e in estate, dopo la cessione di Vlahovic, è pronta a dare l’assalto.