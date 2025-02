Serie A: il Verona sbanca l’U-Power, Monza sempre più ultimo. Il Venezia rimonta e poi crolla

Sono finite le due partite delle ore 15 valevoli per la 23esima giornata del campionato di Serie A. L’Udinese torna alla vittoria

Sono terminate con due vittorie le sfide delle ore 15 valevoli per la 23esima giornata di Serie A. Due vittorie pesanti quelle di Verona e Udinese, rispettivamente contro Monza e Venezia.

Monza-Verona 0-1, decide l’autore di Lekovic

Il match dell’U-Power si è di fatto deciso al quarto d’ora del primo tempo, con il goffo e sfortunato autogol del neo arrivato Lekovic. I brianzoli di Bocchetti hanno cercato il pari con insistenza soprattutto nella ripresa, ma davanti sono stati evanescenti.

Restano così ultimissimi con 13 punti, a meno 8 dal quart’ultimo posto. Servirà un’impresa per rimanere in massima serie.

Per gli scaligeri di Zanetti, invece, tre punti pesantissimi verso l’obiettivo salvezza. Squadra quadrata quella vista oggi in Brianza, così la permanenza in Serie A è davvero alla portata.

Tabellino Monza-Verona 0-1

MARCATORI: 13′ aut.Lekovic

Udinese-Venezia 3-2, partita pazza al ‘Bluenergy’: Bravo cancella la rimonta dei ragazzi di Di Francesco

Al ‘Bluenergy’ di Udine partita folle, coi friulani che vanno avanti di due gol (Lucca e poi Lovric) grazie a due uscite errate di Joronen. La partita sembra finita, invece il Venezia reagisce e rimonta: accorcia prima Nicolussi Caviglia su punizione, poi ecco spuntare Gytkjaer per il pari.

La squadra di Di Francesco quasi assapora la vittoria, ma a sei dal termine Solet sfonda la difesa dei veneti – una difesa di burro – e serve palla a Bravo, lo spagnolo si inventa la giocata che vale il 3-2 finale.

Per il Venezia è l’ennesima mazzata della stagione, ma rispetto al Monza sembra ancora crederci alla salvezza. L’Udinese torna a vincere e si avvicina alla Roma, domani impegnata contro il Napoli.

Tabellino Udinese-Venezia 3-2

MARCATORI: 47′ Lucca, 52′ Lovric (U), 64′ Nicolussi Caviglia, 79′ Gytkjaer (V), 84′ Bravo

Classifica Serie A aggiornata

Napoli punti 53; Inter* 50; Atalanta 46; Lazio 39; Juventus 37; Fiorentina 36*; Bologna* e Milan* 34; Roma 30; Udinese** 29; Genoa e Torino 26; Verona** e Lecce** 23, Como 22; Empoli, Cagliari 21; Parma** 20; Venezia** 16; Monza** 13.

*una partita in meno

**una partita in più