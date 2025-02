PAGELLE E TABELLINO MONZA-VERONA 0-1: Serdar imprendibile, disastro Lekovic

Voti, top e flop del match dell’U-Power Stadium valido per la 23° giornata del campionato di Serie A. Decisiva l’autorete nel primo tempo del difensore serbo

Notte fonda per il Monza, sempre più ultimo in classifica. Il Verona espugna l’U-Power Stadium e conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza.

Decisiva l’autorete del disastroso Lekovic, che buca il compagno Turati sull’azione personale di Serdar. Il centrocampista degli scaligeri fa la differenza nel primo tempo, prima di alzare bianca e uscire per infortunio. Muro Coppola nella retroguardia ospite, mentre Mota non punge nell’attacco dei brianzoli. Non basta la vivacità del figlio d’arte Martins a Bocchetti per evitare l’ennesimo ko: adesso servirebbe un miracolo al Monza per puntare all’obiettivo salvezza.

MONZA

Turati 5,5 (67′ Pizzignacco 6)

Lekovic 4

Izzo 5,5

Palacios 5 (82′ Maric SV)

Pedro Pereira 5,5

Sensi 5 (58′ Castrovilli 5,5)

Urbanski 5,5

Kyriakopoulos 5,5 (58′ Martins 6,5)

Ciurria 5,5

Vignato 5 (82′ Petagna SV)

Mota 5

Allenatore: Bocchetti 4,5

TOP Monza: Martins 6,5 – Vivacizza i brianzoli con le sue sgasate ed è l’unico a meritarsi gli applausi del pubblico dell’U-Power Stadium. Non basta però il giovane figlio d’arte per salvare il Monza.

FLOP Monza: Lekovic 4 – Esordio da dimenticare per il difensore serbo davanti ai tifosi di casa. Pasticcia sull’autogol che decide la contesa e va in perenne difficoltà sulle folate degli attaccanti scaligeri. Disastro.

VERONA

Montipò 6

Daniliuc 6,5

Coppola 7

Ghilardi 6

Tchatchoua 6,5

Serdar 7,5 (46′ Niasse 5)

Belahyane 6,5

Bradaric 6 (83′ Lazovic SV)

Suslov 6,5

Mosquera 6 (83′ Dawidowicz SV)

Sarr 6,5 (73′ Livramento SV; 89′ Ajayi SV)

Allenatore: Zanetti 6,5

TOP Verona: Serdar 7,5 – Mette a ferro e fuoco la difesa del Monza. Colpisce subito un legno, qualche minuto più tardi provoca l’autorete di Lekovic con una discesa ubriacante. La brutta notizia è l’infortunio che lo costringe al cambio alla fine del primo tempo. Decisivo.

FLOP Verona: Niasse 5 – Ha l’arduo computo di sostituire lo straripante Serdar e a inizio ripresa si divora l’occasione del raddoppio.

Serie A, il tabellino di Monza-Verona: muro Coppola, Mota non punge

MONZA-VERONA 0-1

13′ Aut. Lekovic

Monza (3-4-2-1): Turati (67′ Pizzignacco); Lekovic, Izzo, Palacios (82′ Maric); Pedro Pereira, Urbanski, Sensi (58′ Castrovilli), Kyriakopoulos (58′ Martins); Ciurria, Vignato (82′ Petagna); Mota. A disposizione: Mazza, Brorsson, Forson, Carboni, Colombo. Allenatore: Bocchetti

Verona (3-4-1-2): Montipò, Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar (46′ Niasse), Belahyane, Bradaric (83′ Lazovic); Suslov; Mosquera (83′ Dawidowicz), Sarr (73′ Livramento; 89′ Ajayi). A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegike, Lambourde, Okou, Kastanos, Dani Silva, Cissè, Corradi. Allenatore: Zanetti

Arbitro: Massa (sez. Imperia)

VAR: Serra

Ammoniti: Mosquera (V), Niasse (V), Izzo (M), Bradaric (V), Martins (M)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 4′; spettatori 9.659