Donnarumma-Inter, conferma definitiva dalla Francia: c’è anche il sostituto

Il portiere del PSG è stato accostato ai nerazzurri come possibile occasione in estate e la situazione con i francesi è sempre più chiara

Una delle suggestioni più importanti di mercato circolate in queste settimane è senza dubbio quella che lega Gianluigi Donnarumma all’Inter. Il portierone del PSG e della Nazionale sta vivendo mesi molto particolari in Francia, dove si parla motlo del suo presente e ovviamente del suo futuro. Il ruolo di titolare è ormai più che in discussione con Luis Enrique visto anche l’arrivo di Safonov, su cui il club ha investito una cifra importante, circa 20 milioni. Nelle ultime settimane i due si stanno alternando, anche se Donnarumma si è ripreso il posto.

Ma come detto la questione centrale da quelle parti resta quella legata all’eventuale rinnovo di contratto, che scade a giugno del 2026. Il che vuol dire che tra un anno l’estremo difensore azzurro è libero di accordarsi a parametro zero con chiunque. Una situazione che, in condizioni di normalità, imporrebbe delle ovvie trattative per prolungare appunto il contratto e continuare insieme. Cosa che però non sta avvenendo, come confermato da ‘L’Equipe’ questa mattina: l’indiscrezione principale è quella appunto che è tutto in stand-by e da tempo non ci sono contatti in questo senso.

Questo evidenzia la volontà del PSG, almeno per ora, di non puntare su Donnarumma. Lo stesso Luis Enrique ieri in conferenza ha avuto la possibilità di blindare il calciatore e di difenderlo, invece alla domanda sul rinnovo ha glissato passando la palla alla dirigenza: “Dovreste chiedere a loro”.

Il PSG scarica Donnarumma: niente rinnovo e occhi su Chevalier

A questo si aggiunge anche l’interesse del PSG per Lucas Chevalier, talentuosissimo portiere del Lille che da tempo piace ai parigini e al ds Campos che ai tempi del LOSC gli fece firmare il suo primo contratto all’età di 16 anni. Per Luis Enrique Donnarumma non è il portiere ideale a causa dei suoi difetti nel gioco con i piedi, qualità che invece appartiene appunto a Chevalier. Un gradimento importante confermato dallo stesso prestigioso quotidiano e anche da ‘Le Parisien’.

Gigio è assolutamente sacrificabile per la società e per il suo allenatore, nonostante più di una volta l’ex Milan ha annunciato di voler restare. Sensazioni e indiscrezioni del desiderio da parte del PSG vanno invece nella direzione totalmente opposta. Chevalier è un astro nascente, ha 23 anni, in rampa di lancio e già l’arrivo di Safonov aveva confermato i piani dei parigini per Donnarumma. Qualche errore di troppo e le scelte in alcuni big match da parte di Luis Enrique che gli ha preferito appunto il russo, stanno tracciando un solco ben preciso che Oltremanica continuano a battere. In tutto questo l’Inter continua a osservare e Marotta non ha chiuso. Qualche settimana fa, a precisa domanda su Gigio ha risposto: “Non c’è nulla, ma l’Inter ha il dovere di monitorare tutte le occasioni“. E vista la situazione, i nerazzurri potrebbero provare a strappare un prezzo di favore, visti anche i buoni rapporti.