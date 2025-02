DIRETTA Serie A, Monza-Verona e Udinese-Venezia | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo l’anticipo del venerdì, il sabato della ventitreesima giornata del campionato di Serie A si apre con due sfide molto importanti

Partite che possono segnare gran parte della stagione quelle in programma alle 15, valide per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, soprattutto per quanto riguarda la lotta per non retrocedere.

Partiamo dal Monza, guidati in panchina da Salvatore Bocchetti. I brianzoli, protagonisti anche di questa sessione invernale di calciomercato, sono desolatamente ultimi e hanno bisogno dei tre punti contro una diretta concorrente per tenere accesa la fiammella della speranza. Il quartultimo posto è distante sette punti, occupato anche dai rivali di giornata, mentre nel turno precedente sono usciti sconfitti dalla trasferta di Genova contro il rivitalizzato Genoa di Patrick Vieira. Di contro, il Verona dell’allenatore Paolo Zanetti arriva a questo appuntamento dopo il pareggio ottenuto in un altro scontro diretto per la salvezza, quello contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘U-Power Stadium’ di Monza.

FORMAZIONI UFFICIALI MONZA-VERONA

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Lekovic, Palacios; Pereira, Urbanski, Sensi, Kyriakopoulos; Ciurria, Vignato; Mota. All. Bocchetti

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Serdar, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 53; Inter* 50; Atalanta 46; Lazio 39; Juventus 37; Fiorentina 36*; Bologna* e Milan* 34; Roma 30; Udinese e Genoa e Torino 26; Lecce** 23, Como 22; Empoli, Cagliari 21; Verona e Parma** 20; Venezia 16; Monza 13

*una partita in meno

**una partita in più

ARBITRO: Davide Massa (Sezione Imperia)

PROSSIMI IMPEGNI

Verona-Atalanta, 8 febbraio ore 15

Lazio-Monza, 9 febbraio ore 15

L’altra sfida è quella tra l’Udinese e il Venezia. I friulani, guidati in panchina da Kosta Runjaic, dopo un ottimo inizio di stagione, hanno avuto un calo. Due le sconfitte consecutive, l’ultima contro la Roma di Claudio Ranieri, mentre la vittoria manca dal 23 dicembre scorso: 2-1 in casa della Fiorentina di Raffaele Palladino. La zona retrocessione è, adesso, distante sei punti, ma bisogna tenere alta l’attenzione per non rientrare nel lotto di squadre che lottano per la salvezza. Come i lagunari dell’allenatore Eusebio Di Francesco, penultimi a quota 16 punti. Nel turno precedente, hanno pareggiato in casa contro il Verona di Paolo Zanetti, mentre l’ultima vittoria risale a prima di Natale: 2-1 casalingo al Cagliari di Davide Nicola in data 22 dicembre. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Bluenergy Stadium’ di Udine.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-VENEZIA

UDINESE (4-4-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Thauvin, Lovric, Payero, Ekkelenkamp; Lucca, Sanchez. All. Runjaic

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Idzes, Candè; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Oristanio, Yeboah. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 53; Inter* 50; Atalanta 46; Lazio 39; Juventus 37; Fiorentina 36*; Bologna* e Milan* 34; Roma 30; Udinese e Genoa e Torino 26; Lecce** 23, Como 22; Empoli, Cagliari 21; Verona e Parma** 20; Venezia 16; Monza 13

*una partita in meno

**una partita in più

ARBITRO: Maurizio Mariani (Sezione Aprilia)

PROSSIMI IMPEGNI

Venezia-Roma, 9 febbraio ore 12.30

Napoli-Udinese, 9 febbraio ore 20.45