DIRETTA Serie A, Bologna-Como | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo le gare delle 15 e delle 18, il sabato della ventitreesima giornata del campionato di Serie A chiude i battenti con l’ultimo degli anticipi in scaletta tra il Bologna e il Como.

I padroni di casa, guidati in panchina da Vincenzo Italiano, sono reduci dall’ottima figura fatta in Champions League contro lo Sporting Clube de Portugal lontano dalle mura amiche: nonostante l’eliminazione già matematica dalla scorsa settimana, i felsinei hanno onorato l’impegno e pareggiato per 1-1 contro i lusitani, iniziale vantaggio rossoblu siglato da Tommaso Pobega. In campionato, nell’ultimo turno disputato, altro pareggio con identico risultato sul campo dell’Empoli di Roberto D’Aversa. Di contro, i lariani dell’allenatore Cesc Fabregas arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta interna rimediata contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, subita in rimonta dopo il gol del momentaneo 1-0 realizzato dal solito Nico Paz. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-COMO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Moro; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano

COMO (4-2-3-1): Butez; Engelhardt, Dossena, Goldaniga, Valle; Perrone, Caqueret; Diao, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 53; Inter* 50; Atalanta* 47; Lazio 39; Juventus 37; Fiorentina 36*; Bologna* e Milan* 34; Roma 30; Udinese** 29; Torino** 27, Genoa 26; Verona** e Lecce** 23, Como 22; Empoli, Cagliari 21; Parma** 20; Venezia** 16; Monza** 13.

*una partita in meno

**una partita in più

ARBITRO: Luca Massimi (Sezione Termoli)

PROSSIMI IMPEGNI

Como-Juventus, 7 febbraio ore 20.45

Lecce-Bologna, 9 febbraio ore 18