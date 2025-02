DIRETTA Serie A, Atalanta-Torino | Formazioni UFFICIALI LIVE

Terza partita in programma per questo sabato della ventitreesima giornata del campionato di Serie A tra Atalanta e Torino

Dopo le due sfide salvezza delle 15, Monza-Verona e Udinese-Venezia, scendono in campo per il terzo match in programma del sabato, valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, l’Atalanta e il Torino.

I padroni di casa, guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio ottenuto sul campo del Barcellona di Hansi Flick nell’ultimo turno della prima fase della Champions League. Risultato che non ha consentito l’accesso diretto agli ottavi di finale della competizione, con i bergamaschi che si sono piazzati al nono posto in classifica. Nel turno precedente di campionato, invece, hanno battuto in rimonta il Como di Cesc Fabregas lontano dalle mura amiche riuscendo a rimanere a sette lunghezze dalla capolista Napoli di Antonio Conte. Di contro, i granata dell’allenatore Paolo Vanoli sono reduci dall’importante vittoria casalinga ottenuta contro il Cagliari di Davide Nicola, decisiva la doppietta di Che Adams. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-TORINO

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Brecianini; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 53; Inter* 50; Atalanta 46; Lazio 39; Juventus 37; Fiorentina 36*; Bologna* e Milan* 34; Roma 30; Udinese** 29; Genoa e Torino 26; Verona** e Lecce** 23, Como 22; Empoli, Cagliari 21; Parma** 20; Venezia** 16; Monza** 13

*una partita in meno

**una partita in più

ARBITRO: Marco Piccinini (Sezione Forlì)

PROSSIMI IMPEGNI

Verona-Atalanta, 8 febbraio ore 15

Torino-Genoa, 8 febbraio ore 20.45