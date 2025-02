De Silvestri-Fabbian, un Bologna formato Champions manda ko il Como

La formazione di Italiano porta a casa tre punti importanti contro i lariani e sale al quinto posto, raggiungendo la Juventus

Un gol per tempo e il Bologna vola. La squadra di Italiano regola anche il Como e sale al sesto posto in classifica, a parità di punti con la Juventus.

I rossoblù partono subito aggressivi e costringono sulla difensore la formazione di Fabregas che fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Skorupski. Il giusto premio per una superiorità territoriale marcata è il gol che arriva al 25′ con De Silvestri che sfrutta alla perfezione un preciso cross di Lykogiannis.

Il Como prova a reagire e si espone anche ai contropiede dei padroni di casa, ma subisce l’espulsione di Fadera per proteste: è la svolta che indirizza ulteriormente il match verso il Bologna. Nella ripresa, Italiano manda in campo Fabbian ed è proprio il centrocampista scuola Inter che chiude il match con un piattone che non lascia scampo a Butez.

Serie A, Bologna-Como: marcatori e classifica

Il Como prova un ultimo sussulto con Nico Paz: la sua conclusione, deviata da Moro, si impenna e finisce sulla traversa. Nel finale punizione di Nico Paz e super parata di Skorupski per conservare il clean-sheet .

La partita finisce qui con il Bologna che può esultare per tre punti che hanno un sapore europeo e il Como che deve rialzarsi subito anche se la prossima avversaria sarà la Juventus.

BOLOGNA-COMO 2-0: 25′ De Silverstri (B), 66′ Fabbian (B)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 53; Inter* 50; Atalanta* 47; Lazio 39; Juventus e Bologna 37; Fiorentina 36*; Milan* 34; Roma 30; Udinese** 29; Torino** 27, Genoa 26; Verona** e Lecce** 23, Como** 22; Empoli, Cagliari 21; Parma** 20; Venezia** 16; Monza** 13.

*una partita in meno

**una partita in più

PROSSIMI IMPEGNI

Como-Juventus, 7 febbraio ore 20.45

Lecce-Bologna, 9 febbraio ore 18