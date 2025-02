Assalto al treno dopo il match, caos totale e feriti

Brutto episodio avvenuto al termine della partita di Serie A: un gruppo di tifosi ha assaltato il convoglio con gli avversari

La vittoria dell‘Udinese contro il Venezia, arrivata nei minuti finali, non è bastata a calmare la tifoseria friulana. Anzi, gli ultrà dell’Udinese sono stati tra i protagonisti di un assalto ai rivali del Venezia, aiutati dalla tifoseria del Salisburgo.

Tutto è avvenuto poco dopo le 18 quando il treno che trasportava i tifosi lagunari di ritorno da Udine è stato fermato da una cinquantina di ultrà a Basiliano. I facinorosi hanno bloccato il convoglio, costringendo il macchinista ad una brusca frenata. A quel punto c’è stato il vero assalto con una cinquantina di tifosi dell’Udinese e del Salisburgo che hanno preso di mira delle carrozze che ospitano centinaia di tifosi del Venezia.

Incappucciati e armati di bastoni e manganelli hanno assalito gli avversari: gli scontri sono stati durissimi, anche se sono durati pochi minuti per l’intervento delle forze dell’ordine.

Udinese-Venezia, assalto al treno e feriti

Stando a quanto riferisce l’Ansa, due tifosi sono rimasti feriti in maniera seria: si tratta di un sostenitore del Venezia e di uno del Salisburgo, entrambi trasportati in ambulanza in ospedale. Soccorsi necessari anche per due agenti di polizia che sono rimasti contusi durante gli scontri e sono stati portati in Pronto soccorso.

Accertamenti delle forze dell’ordine in corso, ma la motivazione alla base degli scontri potrebbe essere una vendetta per quanto accaduto lo scorso 30 ottobre quando, in occasione della partita di andata, un gruppo di tifosi dell’Udinese furono aggrediti da sostenitori del Venezia. Inoltre, durante il match di quest’oggi, allo stadio è stato esposto uno striscione, sempre da parte dei tifosi lagunari, che ricordava agli ultrà friulani l’aggressione di qualche mese fa.