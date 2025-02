Alla Juventus sono furibondi: “Con lui avremmo almeno 10 punti in più”

Momento critico per la Juve dopo le ultime sconfitte: ambiente in subbuglio contro società, squadra e allenatore

Juventus in subbuglio e non solo per il difensore che ancora non arriva alla corte di Thiago Motta. Giuntoli lavora per l’ultimo colpo, ma i tifosi non ci stanno in ragione anche degli ultimi risultati deludenti dei bianconeri.

La Juve ha perso malamente anche in Champions League contro il Benfica e adesso dovrà incrociare il PSV Eindhoven nel doppio scontro che vale l’accesso ai quarti. La ‘Vecchia Signora’ sta faticando e tanto anche in campionato e al momento sarebbe fuori dalle prime quattro. Diventa così fondamentale la sfida di domani contro l’Empoli all’Allianz Stadium per rilanciarsi e allontanare la crisi dopo la contestazione dello stadio al termine della sfida europei di mercoledì con il Benfica.

Il clima però è bollente alla Continassa e i tifosi non lesinano attacchi al nuovo corso bianconero. Anche un post di auguri sui social per il compleanno dell’ex Fabio Quagliarella è un pretesto per criticare società, squadra e allenatore.

Prendetelo al posto di Vlaovic società di 🤡🤡🤡 — Salvo🤍🖤 (@Salvo5393697399) January 31, 2025

Fatevi da parte, state distruggendo una passione di milioni di tifosi, incapaci! pic.twitter.com/Za3j3ufkNW — il_mare_luccica (@ILuccica) January 31, 2025

Auguri grande Quaglia! Ad averne come te — Matteo 🌊🇮🇹🐋🍺🌞🖤🤍 (@gobbo_dentro) January 31, 2025

Con te in attacco ora la #Juventus avrebbe almeno 10 punti in più Manchi ❤️ — Onestà Juventina 💎 (@Onestidal2007) January 31, 2025

Un uomo che ha onorato la maglia, lui.

Auguri Fabio — Annalisa (@annalisapanello) January 31, 2025

