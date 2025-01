Operazione e tre mesi di stop: nerazzurri nei guai

Ancora un infortunio importante in casa nerazzurra. Ko lungo e operazione all’orizzonte: ecco come stanno le cose

Dopo la tre giorni di coppe europee è già tempo di tornare in campo per le squadre di Serie A. Stasera si parte col primo anticipo della 23esima giornata tra Parma e Lecce che andrà ad inaugurare un altro turno estremamente importante.

Non arrivano buone notizie per l’Atalanta che naviga nelle posizioni nobili della classifica ed è reduce anche da un bellissimo pareggio per 2-2 in casa del Barcellona. Una serata che però è costata cara dal punto di vista degli infortuni, visto che è andato nuovamente ko Giorgio Scalvini, che proprio in queste settimane era rientrato con un minimo di continuità.

La spalla sinistra del giovane difensore di Gasperini continua a destare enormi preoccupazioni, e infatti la situazione e tutt’altro che semplice. Secondo quanto evidenziato da ‘Sky Sport’ Scalvini sarà costretto ad operarsi andando inevitabilmente incontro ad un lungo stop. Almeno tre mesi out il difensore nerazzurro che continua a vivere una stagione personale da incubo dopo i problemi della prima fase.

Per Scalvini finora solamente 8 presenze totali tra campionato e coppe. Un’altra brutta notizia per Gasperini alla vigilia della sfida contro il Torino. Si tratta di una mazzata pesante tanto per il calciatore, che da poco aveva ripreso ritmo, quanto per la squadra bergamasca che proprio nei giorni scorsi ha anche perso un altro pilastro come Lookman che a sua volta dovrebbe rimanere ai box per circa 3 settimane.