Sorteggi Champions, Juve-Milan ai playoff e la vincente con l’Inter: derby inevitabili

Chiusa la fase a girone unico di Champions League: sorride l’Atalanta. Gli accoppiamenti per Thiago Motta, Conceicao e Inzaghi

L’ultima giornata della fase a girone unico di Champions League ha lasciato l’amaro in bocca alle squadre italiane. A parte il Bologna, che comunque era già aritmeticamente eliminato, a sorridere è stata soltanto l’Inter.

I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno battuto il Monaco e si sono confermati al quarto posto, unica squadra di Serie A già agli ottavi di finale. Ma prima degli ultimi 90 minuti c’erano altri due club italiani nelle prime otto della classifica: il pareggio dell’Atalanta a Barcellona e la sconfitta del Milan contro la Dinamo Zagabria, però, costringono le squadre di Gasperini e Conceicao a disputare i playoff, insieme alla Juventus di Thiago Motta, battuta dal Benfica. Il sorteggio di Nyon stabilirà, per adesso, soltanto gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale, ma si può già ipotizzare il tabellone tennistico che porterà alla finale prevista a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio. Le regole sono semplicissime: sono già possibili derby tra formazioni dello stesso Paese e tutto si deciderà in base al piazzamento in graduatoria. Chi si è classificato tra il nono e il sedicesimo posto (anche Atalanta e Milan) giocherà la gara di andata in trasferta, chi invece occupa dalla diciassettesima alla ventiquattresima posizione (anche la Juve) giocherà l’andata in casa.

Simulazione sorteggio Champions: Inter, Milan, Juventus e Atalanta dalla stessa parte di tabellone

L’Atalanta arrivata nona se la vedrà contro una tra Sporting CP e Club Brugge. Se i nerazzurri di Gasperini dovessero passare il turno, agli ottavi di finale troverebbero una tra Lille e Aston Villa.

Il Milan, che si è piazzato tredicesimo, pescherà una tra Juventus e Feyenoord e se dovesse andare avanti, la squadra di Conceicao sarebbe accoppiata con una tra Inter e Arsenal. Discorso simile per la Juve: ai sedicesimi il Milan o il Psv Eindhoven, mentre agli ottavi per i bianconeri di Thiago Motta ci sarebbe il derby d’Italia contro i nerazzurri di Inzaghi o la sfida ai Gunners di Arteta. Insomma, ammesso che passino tutte il turno, uno scontro tra formazioni di Serie A è inevitabile. Ai playoff tra Milan e Juventus o – se dovessero capitare nelle parti opposte del tabellone – agli ottavi contro l’Inter. Nella simulazione di sorteggio effettuata da Calciomercato.it è capitata la situazione peggiore: due derby in successione e tutte le italiane dalla stessa parte del tabellone.