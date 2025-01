Furia in casa Roma, è giallo: se la prende con una bottiglietta

La Roma sta vincendo la gara interna contro l’Eintracht eppure nella ripresa non è mancato un momento leggermente sopra le righe che non è sfuggito ai tifosi

La Roma si giocava questa sera le ultime carte in Europa League con la gara interna contro l’Eintracht, che a sua volta ha vissuto un percorso molto interessante nella seconda competizione europea.

Buono il primo tempo dei giallorossi che avevano chiuso in vantaggio con il mancino vincente di Angelino che aveva quindi messo in disceso una sfida teoricamente non semplice. Nonostante una sfida incanalata in maniera positiva sui binari giallorossi, intorno all’ora di gioco non è mancato un momento di tensione che ha catturato l’attenzione dei tifosi più attenti.

Al 61′ arriva infatti un doppio cambio per Ranieri che inserisce Soulè e Cristante per Saelemakers e Paredes. Quest’ultimo non gradisce la sostituzione ed esce stizzito dal terreno di gioco, salutando a stento il compagno subentrante e non salutando lo stesso allenatore. Inoltre Paredes ha gettato i guanti in terra prima di scagliarsi anche con una bottiglietta. Un gesto di stizza inaspettato a margine di una gara che la Roma sta ben conducendo in porto.

Un episodio che ha quindi scatenato anche le ire di alcuni tifosi sui social, soprattutto in un momento in cui lo stesso centrocampista argentino è nel mirino del Boca Juniors, club nel quale ha militato agli albori della sua carriera.