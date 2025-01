Vlahovic e Motta via dalla Juventus: la decisione è sorprendente

La scelta non lascia dubbi: ecco la decisione sul tecnico ex Bologna e sull’attaccante serbo. Cambia tutto in casa bianconera

E’ un momento complicato per la Juventus. Dopo il pareggio ben giocato contro l’Atalanta e la netta vittoria contro il Milan, sembrava che il vento fosse definitivamente cambiato, ma così non è stato. In Champions League è arrivato il passo falso contro il Club Brugge, che ha di fatto compromesso il passaggio diretto agli Ottavi di finale, poi c’è stato il ko contro il Napoli, nonostante il vantaggio firmato da Kolo Muani.

Thiago Motta, come era ampiamente prevedibile, è tornato nel mirino della critica. Molti tifosi sono delusi e non credono nel tecnico ex Bologna. Nel frattempo dalla Francia giunge notizia di alcuni contatti tra i bianconeri e Xavi. Voci che chiaramente non possono far piacere all’ambiente juventino, che deve fare i conti anche con il ‘caso’ Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo ha fin qui giocato ventisei partite, segnando dodici gol, ma l’inizio del nuovo anno è stato davvero complicato. Dopo la Supercoppa Italiana, in cui è stato protagonista di una prestazione negativa, ha visto pochissimo il campo: ha saltato Torino e Atalanta per affaticamento, giocando qualche minuto contro Milan, Napoli e Club Brugge.

Juve, Thiago Motta e Vlahovic nel mirino: la scelta è presa

A Kolo Muani sono bastati pochi minuti per prendersi il posto da titolare. Ora il rischio è che Vlahovic, che non ha mai fatto impazzire Thiago Motta, e la Juventus vivano i prossimi mesi da separati in casa. L’attaccante ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e il rinnovo è davvero lontano. Così senza una cessione potrebbe essere un periodo davvero difficile per l’ex Fiorentina.

A fine stagione l’addio di Vlahovic appare certo, ma il calciatore non è l’unico che dovrebbe fare le valigie. Gli utenti di Calciomercato.it, che hanno preso parte al sondaggio su X, proposto dalla redazione, infatti, vorrebbero lontano da Torino anche Thiago Motta.

La domanda era chiara: il rapporto pare ormai insanabile tra Vlahovic e Thiago Motta: chi mandereste via a fine stagione? La percentuale più alta dei voti è “entrambi”, con il 37,8% delle preferenze. A sorpresa, l’opzione “Thiago Motta” raccoglie più preferenze di Vlahovic: 35,6% del tecnico contro il 26,7% del serbo. A testimonianza che l’ex Bologna non sta per nulla convincendo