Serie A, designati gli arbitri della 23esima giornata: a Chiffi il derby Milan-Inter

Le ultime news Serie A riguardano le designazioni degli arbitri: l’altro big match tra Roma e Napoli è stato affidato a Fabbri

Sono stati designati gli arbitri della ventitreesima giornata del campionato di Serie A, quarto turno del girone di ritorno. Si parte venerdì con l’anticipo tra Parma e Lecce che sarà diretto da Sozza e si chiude lunedì con il monday night tra Cagliari e Lazio che è stato affidato a Manganiello.

Due i big match in programma entrambi domenica: per il posticipo tra Roma e Napoli è stato scelto Fabbri, mentre il derby della Madonnina tra Milan e Inter sarà arbitrato da Chiffi. Per il fischietto di Padova si tratta della seconda stracittadina meneghina in carriera: il precedente risale alla stagione 2022-23, quando i rossoneri di Pioli si imposero per 3-2 sui nerazzurri. Ecco tutti gli accoppiamenti:

PARMA – LECCE Venerdì 31/01 h.20.45

SOZZA

PASSERI – ROSSI L.

IV: ARENA

VAR: GHERSINI

AVAR: GUIDA

MONZA – VERONA Sabato 01/02 h.15.00

MASSA

ALASSIO – ZINGARELLI

IV: PRONTERA

VAR: SERRA

AVAR: LA PENNA

UDINESE – VENEZIA Sabato 01/02 h.15.00

MARIANI

SCATRAGLI – GARZELLI

IV: TREMOLADA

VAR: MARINI

AVAR: DOVERI

ATALANTA – TORINO Sabato 01/02 h.18.00

PICCININI

BERCIGLI – BAHRI

IV: PERENZONI

VAR: PEZZUTO

AVAR: DI PAOLO

BOLOGNA – COMO Sabato 01/02 h.20.45

MASSIMI

LO CICERO – MORO

IV: DIONISI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GUIDA

JUVENTUS – EMPOLI h.12.30

ZUFFERLI

MONDIN – MOKHTAR

IV: PERRI

VAR: CAMPLONE

AVAR: MARINI

FIORENTINA – GENOA h. 15.00

COLLU

TOLFO – DEI GIUDICI

IV: SANTORO

VAR: GARIGLIO

AVAR: PATERNA

MILAN – INTER h. 18.00

CHIFFI

CARBONE – PERETTI

IV: MARINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DOVERI

ROMA – NAPOLI h. 20.45

FABBRI

BINDONI – TEGONI

IV: FELICIANI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: ABISSO

CAGLIARI – LAZIO Lunedì 03/02 h. 20.45

MANGANIELLO

BERTI – CIPRESSA

IV: MONALDI

VAR: PATERNA

AVAR: ABISSO