PAGELLE E TABELLINO Juve-Benfica 0-2: Disastro Thiago Motta, Vlahovic irrecuperabile, Kokcu illuminante

Le pagelle e il tabellino di Juventus-Benfica 0-2: brutta sconfitta dei bianconeri, con Vlahovic e Conceicao che deludono e Thiago Motta in difficoltà.

È un disastro l’ultima partita della prima fase di questa Champions League per la Juventus, che chiude con una sconfitta davanti al proprio pubblico e senza trovare la rete. Vince il Benfica per 2-0 e la squadra di Thiago Motta esce tra i fischi.

Il primo tempo della partita è caratterizzato da una delle Juventus peggiori della stagione. Squadra completamente spaccata, Benfica che ha vita facile sia in fase offensiva sia in fase difensiva. L’infortunio di Kalulu si tramuta immediatamente in un gol subito, ma soprattutto la squadra di Thiago Motta non ha mai trovato le spaziature giuste e un minimo di solidità.

JUVENTUS

PERIN 6

WEAH 5.5

GATTI 5

KALULU 6 (16′ LOCATELLI 5.5)

McKENNIE 6

DOUGLAS LUIZ 4.5

THURAM 6 (61′ KOOPMEINERS 5)

CONCEICAO 4: corre, si impegna, dribbla, crossa, tira, ma alla fine non combina niente di buono. Se si cerca la trasposizione calcistica dell’espressione “tutto fumo e niente arrosto” questa sera si trova la foto di Conceicao.

YILDIZ 5

MBANGULA 4.5 ( 61′ NICO GONZALEZ 6)

VLAHOVIC 4

FLOP ALL. THIAGO MOTTA 4: una Juve sperimentale in Champions League, che mostra tutti i difetti di questa stagione e nessun pregio. Sempre più preoccupante vedere come la sua squadra non riesca a essere minimamente pericolosa in avanti.

FLOP VLAHOVIC 4: Nuova occasione da titolare e nuova occasione persa. Ancora una volta lo troviamo nei flop di serata, pasticcione e impacciato, è il manuale del perfetto attaccante in crisi. Tutto quello che può sbagliare, lo sbaglia. Mister Flop.

BENFICA

TRUBIN 6

BAH 6

OTAMENDI 6.5

ANTONIO SILVA 6.5

ARAUJO 6

KOKCU 8

FLORENTINO 7

AURSNES 6

DI MARIA 7 (72′ AKTURKOGLU 6)

PAVLIDIS 7

SCHJELDERUP 6 (72′ MARTINS 6)

ALL. BRUNO LAGE 7

TOP KOKCU 8: Stravince la sfida in mezzo al campo con i giocatori della Juventus, illumina per i compagni e si toglie anche la soddisfazione di sigillare la vittoria dei lusitani con il gol del 2-0.

TABELLINO JUVENTUS-BENFICA

Juventus-Benfica: 0-2

Marcatori: 17′ Pavlidis, 81′ Kokcu

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Weah, Kalulu, Gatti, McKennie (C); Thuram, Douglas Luiz; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta

BENFICA (4-3-3): Trubin; Bah, Otamendi (C), Antonio Silva, Araujo; Kokcu, Florentino, Aursnes; Di Maria, Pavlidis, Schjelderup. All. Bruno Lage

Ammoniti: Vlahovic (J), Otamendi (B), Bah (B)

Espulsi: –

Arbitro: Istvan Kovacs (ROU)

VAR: Pol van Boekel (NED)

SPETTATORI: 41.402