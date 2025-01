Marotta spazza via i dubbi: da Zalewski alle cessioni, tutta la verità

Il presidente nerazzurro fa chiarezza sul calciomercato con le voci su Zalewski e le possibili uscite: le sue dichiarazioni

Gli ottavi nel mirino. L’Inter scende in campo con il Monaco per fare l’ultimo passo che serve per blindare la qualificazione agli ottavi di Champions.

Nel pre-gara il presidente Giuseppe Marotta ha parlato così dell’impegno europeo: “In questo momento la partita è stata preparata per ottenere il massimo, tenendo da parte l’argomento economico. Dobbiamo consolidare il nostro piazzamento, siamo quasi al traguardo e dobbiamo mantenerlo. Poi chiaramente l’aspetto economico non è da sottovalutare, ma non è prioritario”.

MERCATO – “Zalewski? Le nostre valutazioni sono sui giocatori di chiaro interesse che non hanno trovato spazio in questa metà stagione e il nostro obiettivo è dare la giusta collocazione eventualmente. In entrata cerchiamo un profilo giovane che possa inserirsi senza autorità e autorevolezza. Frattesi? Come abbiamo sempre detto noi e lui, non è mai stato in vendita. C’è stato questo rumors da parte della Roma che non si è mai concretizzato: ad oggi non è in discussione”.

Calciomercato Inter, rinnovo complicato tra Zalewski e la Roma

Con Buchanan in partenza verso la Spagna, l’Inter ha pensato a Zalewski per compensare numericamente la partenza del canadese.

Il problema è rappresentato dal fatto che il polacco dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza con la Roma e il prolungamento, al momento, non è semplice. Questo perché l’Inter ha intenzione di prendere il giocatore soltanto in prestito e dunque il rinnovo è fondamentale per poter imbastire l’operazione.