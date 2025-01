Giuntoli annuncia: “Il nostro mercato è finito”. Altro arrivo solo ad una condizione

Il dirigente della Juventus ha parlato nel pre-gara di Juventus-Benfica ed ha di fatto chiuso il calciomercato di gennaio

Il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato a ‘Sky’ prima della partita tra Juventus e Benfica, ultima giornata di Champions League.

Il dirigente si è soffermato sul ritorno di alcuni infortunati: “Siamo stati tanti mesi con pochi calciatori, il mister non ha potuto fare rotazione e siamo andati in affanno. Ora stanno rientrando e il mister cercherà di farli ruotare per gestire le forze”.

Giuntoli ha poi chiuso ad altri movimenti sul mercato: “Abbiamo sempre detto che non volevamo toccare niente in uscita e integrare la rosa con due elementi in difesa e lo abbiamo fatto e anche con un attaccante e abbiamo preso Kolo Muani. In questo momento il nostro mercato è finito, poi saremo attenti a qualche opportunità sia tecnica che economica in base alle nostro possibilità.

Calciomercato Juventus, le possibili mosse

Dopo aver preso Kolo Muani, Alberto Costa e Renato Veiga, la Juventus potrebbe muoversi ancora in entrata con l’acquisto di un altro difensore. Questo, come peraltro detto da Giuntoli, soltanto se si presentasse l’occasione giusta sia dal punto di vista tecnico che economico.

In uscita c’è da attenzionare sempre la questione Cambiaso con il Manchester City che potrebbe presentare un’offerta importante negli ultimi giorni di mercato. Sempre in uscita oltre al Marsiglia per Fagioli c’è anche la Fiorentina: entrambe le società non vogliono accontentare i bianconeri con il prestito con obbligo, ma sono aperti ad un prestito con diritto di riscatto.