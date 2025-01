Penalizzazioni per 4 squadre e classifica stravolta

Nuove sanzioni per ben quattro squadre del calcio italiano. Sanzioni, che inevitabilmente cambiano la classifica: ecco la situazione 

Il calcio italiano deve fare i conti con nuove penalizzazione che cambiano la classifica. Sono ben quattro le squadre che sono state sanzionate dal Tribunale Federale Nazionale, come si può leggere sul sito ufficiale della FIGC. I club erano stati deferiti, dopo la segnalazione della Co.Vi.So.C lo scorso 31 dicembre per via di una di una serie di violazioni di natura amministrativa.

Le attenzioni sono soprattutto puntare sul Girone C del campionato di Serie C: il TFN ha infatti penalizzato con ben nove punti il Taranto e con sei la Turris Calcio. Le due squadre sono fanalino di coda del campionato: i pugliesi sono ultimi con -3 punti, per via dei 19 punti di penalizzazione complessivi. La Turris, invece, ne ha 6, con il -11. La salvezza, dunque, è davvero lontana.

Serie C: penalizzazioni anche per Novara e Rimini

Punti di penalizzazione anche nel Girona A per il Novara, che ne perde due. Il club piemontese, che si trovava al sesto posto con 36 punti, scende a quota 34, perdendo ben tre posizioni, ma comunque ancora in piena zona playoff.

Cambia, infine, anche la classifica del Girone B di Serie C: qui ad essere penalizzato √® stato il Rimini, di due punti. Punti che portano la squadra a scivolare dall’ottavo al nono posto in classifica. Ad esultare √® cos√¨ la Pianese che guadagna una posizione. I romagnoli passano dunque da 32 a 30 punti. Il club biancorosso, come la Turris, il Taranto e il Novara, ha la possibilit√† di ricorrere in appello contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale.

Le nuove classifiche

Padova 62 Vicenza  56 Feralpisalò  45 Atalanta U23  40 Trento  37 Albinoleffe  35 Alcione  35 Novara 34 (-2) Lumezzane  34 Renate  34 Virtus Verona  30 Giana  30 Arzignano  28 Pergolettese  27 Pro Vercelli  27 Lecco  26 Triestina 20 Caldiero Terme 19 Pro Patria  18 Clodiense  15

GIRONE B

Virtus Entella  53 Ternana  48 (-2) Torres  46 Pescara  43 Vis Pesaro  42 Adesso 39 Pineto  35 Pianese  32 Rimini  30 (-2) Carpi  29 Gubbio  29 Perugia  28 Campobasso  27 Ascoli 27 Pontedera  27 SPAL  24 (-3) Lucchese  23 Milan Futuro  19 Sestri Levante  18 Legnago  15

GIRONE C