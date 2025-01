Juve, un altro guaio in difesa in vista della Champions: non si è allenato

Il tecnico bianconero rischia di dover fare a meno di un giocatore fondamentale in una partita cruciale per la qualificazione col Benfica



Piove sul bagnato per la Juventus. La squadra di Thiago Motta, dopo il brutto ko in casa del Napoli che ha riacceso la bufera intorno a lui e a diversi giocatori soprattutto per la prestazione del secondo tempo, è chiamata a rispondere in Champions League. Sulla carta i bianconeri possono ancora rientrare nelle prime otto e qualificarsi direttamente agli ottavi, visto che l’ultima a rientrare attualmente è il Bayer Leverkusen con un punto in più rispetto alla Juve.

Ma in questo punto ci sono addirittura otto squadre che in classifica la precedono, per cui non sarà semplice e servirà anche un po’ di fortuna. Di certo una vittoria, anche per essere certi di non venire scavalcata da chi invece è dietro e può farle uno scherzetto escludendola clamorosamente da tutto. Come il Benfica, che ha un punto in meno dei bianconeri e ha bisogno di vincere per essere sicura del playoff. Un po’ come la stessa Juve, a cui in teoria potrebbe bastare anche un pareggio. Ma in una Champions così nuova e imprevedibile meglio non fare calcoli. Per questo Motta avrà bisogno di tutti quanti e quanto visto oggi alla rifinitura non è proprio confortante. Parliamo dell’assenza di Andrea Cambiaso.

L’esterno italiano non è sceso in campo insieme al resto dei compagni, ha svolto un allenamento differenziato in palestra e quindi la sua presenza per la partita di domani è da considerarsi in dubbio. In un momento di grande emergenza difensiva, con Veiga non utilizzabile, McKennie rischia nuovamente di doversi adattare nel ruolo di terzino a sinistra. Il centrale appena arrivato dal Chelsea comunque è sceso in campo con la squadra in ogni caso, ed erano out solo i soliti noti: Bremer, Cabal e Milik. Ad assistere all’allenamento c’era anche il board juventino, Cristiano Giuntoli e Maurizio Scanavino. Proseguire il percorso in Champions League, oltre che ovviamente centrarlo anche la prossima stagione tramite il campionato, è troppo importante per le casse dei bianconeri.