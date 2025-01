Vlahovic mette in chiaro le cose: risposta a Thiago Motta

L’attaccante serbo lancia un messaggio chiaro all’allenatore e a tutto l’ambiente Juventus dopo le tre panchine consecutive

Neanche trenta minuti in campo complessivamente nelle ultime tre partite. Sono i numeri che sintetizzano meglio di ogni parola il momento vissuto da Dusan Vlahovic alla Juventus. Il centravanti serbo è ormai una seconda scelta per Thiago Motta e l’arrivo di Kolo Muani, subito schierato titolare, lo certifica in maniera evidente.

In tale situazione non sorprendono le voci su un addio che potrebbe anche essere anticipato a gennaio, nel caso in cui dovesse arrivare l’offerta giusta. Certo il tempo sta passando e di giorni per trovare poi un’alternativa non ne sono rimasti tanti, ma qualcosa sul fronte Vlahovic deve muoversi. Sul mercato, come detto, oppure in campo con il 9 bianconero che intanto ha deciso di lanciare quello che sembra essere a tutti gli effetti un messaggio a Thiago Motta e all’ambiente Juventus.

Reclama il suo ruolo in squadra il serbo e lo fa utilizzando i social e pubblicando una storia che può essere letta come un chiaro messaggio inviato al proprio tecnico.

Juventus, Vlahovic chiarisce: il 9 è lui

Su Instagram Dusan Vlahovic ha pubblicato, infatti, una storia con un numero 9 disegnato sul campo. Un’immagine che può essere letta come un chiarire che il centravanti titolare è lui, il numero 9 della Juventus – fino a prova contraria – è sulle sue spalle.

Salvo ribaltoni, lo porterà fino al termine della stagione quando l’addio sarà altamente probabile, considerando il contratto in scadenza nel 2026 e il fatto che la trattativa per il rinnovo fatica a decollare. Intanto c’è il campo e mercoledì sera contro il Benfica, quando Kolo Muani non sarà a disposizione di Motta, l’unico centravanti di ruolo sarà ancora una volta lui.

La scelta dell’allenatore sarà un altro chiaro messaggio: ci sarà il ritorno da titolare di Vlahovic, oppure la quarta panchina consecutiva. In quest’ultimo caso si farebbe fatica a non parlare di caso e gli ultimi giorni di mercato potrebbero diventare bollenti.