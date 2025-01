DIRETTA Serie A, Udinese-Roma 0-0 | Occasione per Rensch, para Sava LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Bluenergy Arena’ tra i bianconeri di Runjaic e i giallorossi di Ranieri in tempo reale

La Roma fa visita all’Udinese in Friuli in una gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da appena un punto in favore dei capitolini che sarà diretta dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.

I giallorossi di Claudio Ranieri, reduci dalla sconfitta in terra olandese contro l’Az Alkmaar che ha complicato il cammino in Europa League, vogliono voltare subito pagina e centrare il primo successo in trasferta dell’intera stagione. L’obiettivo è quello di dare seguito alla vittoria contro il Genoa della scorsa settimana per continuare a risalire la graduatoria verso la zona che vale le coppe europee. I bianconeri di Kosta Runjaic, privi dello squalificato Solet, vengono invece dalla sconfitta contro il Como e vanno a caccia della prima gioia del nuovo anno, con i tre punti in casa che mancano addirittura da tre mesi. La partita sarà trasmessa in tv e in streaming su tablet, pc e smartphone solamente sulla app di Dazn. All’andata l’allora squadra di Juric si impose sui friulani con il punteggio di 3-0 grazie ai gol di Dovbyk e Baldanzi inframezzati dal rigore di Dybala. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Bluenergy Arena’ tra Udinese e Roma live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Udinese-Roma

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli** punti 53; Inter* 47; Atalanta** 46; Lazio 39; Juventus** 37; Bologna e Milan 34; Fiorentina* 33; Roma 27; Udinese e Torino** 26; Genoa 23; Como** 22; Empoli**, Cagliari** 21; Lecce e Parma** 20; Verona 19; Venezia 15; Monza 13

*una partita in meno **una partita in più

ARBITRO: Sozza di Seregno

PROSSIMI IMPEGNI: Roma-Eintracht Francoforte giovedì 30 gennaio ore 21; Udinese-Venezia sabato 1 febbraio ore 15.