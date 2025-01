Juventus, nuovo nome per la difesa: lo riportano in Serie A

La Juventus non si ferma a Renato Veiga e insiste per altri rinforzi in difesa: l’ultima pista porta a un ex del nostro campionato

Così come è stato in estate, quando ha avuto luogo una vera e propria rivoluzione di mercato per la Juventus, anche in questi giorni di finestra invernale di trasferimenti l’agenda di Cristiano Giuntoli è piena. Tra appuntamenti, trattative, idee, il dirigente bianconero è impegnato praticamente 24 ore su 24, alla ricerca di innesti utili per la causa bianconera.

Di quelle che erano le necessità del club si era a conoscenza da tempo e le mosse di mercato stanno seguendo questa logica. I primi due innesti, Alberto Costa e Kolo Muani, vanno già a colmare alcune lacune della rosa, ma naturalmente per i bianconeri non è finita qui. Adesso, è il momento di stringere i tempi per il reparto difensivo. Un primo colpo è già in arrivo ed è Renato Veiga, ne servirà un altro e in questo senso ci sono ancora tante strade aperte.

Dal Chelsea, la Juventus valuta anche Chilwell, con i ‘Blues’ che nel frattempo mettono gli occhi su calciatori bianconeri come Douglas Luiz e McKennie. Difficile ipotizzare una maxi operazione, allo stato attuale, ma nel mercato mai dire mai. Si raffredda invece la pista Mosquera, con l’agente che ha chiuso a una partenza dal Valencia in questo momento. Ai tanti nomi che Giuntoli sta ancora seguendo, comunque, se ne aggiunge un altro, una vecchia conoscenza del nostro campionato.

Juventus stregata da Chabot: le cifre dell’affare con lo Stoccarda

Ha avuto precedenti non entusiasmanti, qualche anno fa, con le maglie di Sampdoria e Spezia, Jeff Chabot, che però sta rendendo decisamente meglio allo Stoccarda. Come dimostrato anche nella recente sfida di Champions League contro i tedeschi.

Secondo ‘Sky Sport Deutschland’, la Juventus starebbe monitorando le prestazioni del centrale tedesco e potrebbe preparare un assalto. Al momento, i teutonici non vorrebbero privarsi di lui, mentre potrebbero aprire a una partenza in estate per la cifra di 20 milioni di euro.