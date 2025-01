DIRETTA Serie A, Napoli-Juventus 0-0 | Partita iniziata LIVE

L’atteso big match della ventiduesima giornata del campionato di Serie A è quello tra il Napoli capolista e la Juventus

L’attesa è finita, le rivali storiche del calcio italiano si affrontano nel secondo match del sabato, valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A.

I padroni di casa, guidati in panchina dal grande ex Antonio Conte, si presentano a questo appuntamento dopo la straordinaria vittoria ottenuta sul campo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel turno precedente: decisiva la rete di Romelu Lukaku, ottavo sigillo stagionale. Di contro, la Juventus dell’allenatore Thiago Motta è reduce dal brutto pareggio a reti bianche in Champions League sul campo del Bruges nella settima giornata del nuovo format europeo. In campionato, invece, nell’ultimo turno hanno battuto il Milan di Sergio Conceicao tra le mura amiche grazie ai gol di Samuel Mbangula e Timothy Weah nella ripresa. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-JUVENTUS

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta

ARBITRO: Daniele Chiffi (Sezione Padova)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50; Inter* 47; Atalanta** 46; Lazio 39; Juventus 37; Bologna* e Fiorentina* 33; Milan* 31; Roma 27; Udinese e Torino** 26; Genoa 23; Como** 22; Cagliari** 21; Empoli, Parma e Lecce 20; Verona 19; Venezia 15; Monza 13

*una partita in meno

**una partita in più

PROSSIMI IMPEGNI

Juventus-Empoli, 2 febbraio ore 12.30

Roma-Napoli, 2 febbraio ore 20.45