Anguissa-Thuram, che errore di Chiffi: Conte è una furia

L’allenatore azzurro è una furia contro l’arbitro di Napoli-Juventus: ecco cos’è successo al Maradona

Arbitraggio all’inglese da parte di Chiffi in Napoli-Juventus, ma pecca in occasione di un intervento ruvido di Thuram su ripartenza di Anguissa.

Attorno al 28′ si infiamma il Diego Armando Maradona. Anguissa recupera palla nella propria metà campo e sembra partire in contropiede, ma viene fermato da Thuram che in tackle lo atterra. Per l’arbitro Chiffi neanche fallo, dunque niente giallo al francese. Il mancato fischio fa infuriare Antonio Conte che supera la propria area tecnica per protestare contro il direttore di gara. Si accendono gli animi anche in campo, fino all’ingresso dello staff medico per il centrocampista azzurro.