Braccio di ferro con la Juve: “Vlahovic fuori tutta la stagione”

L’attaccante serbo rischia di non giocare nei prossimi mesi: ecco la situazione del calciatore, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026

La Juventus è certamente la squadra più attiva sul mercato. I bianconeri, così, dopo il colpo Kolo Muani non hanno alcuna intenzione di fermarsi. L’obiettivo di Giuntoli è ovviamente quello di rafforzare anche il reparto difensivo, per consegnare a Thiago Motta, una rosa al completo.

L’ex tecnico del Bologna può comunque già esultare per l’arrivo dell’attaccante francese, che sarà a disposizione per la partita di domani contro il Napoli. Non è da escludere un impiego dal primo minuto, con Dusan Vlahovic, che potrebbe sedersi, ancora una volta, in panchina. Che il serbo non sia proprio il prototipo del centravanti che piace a Thiago Motta, d’altronde, non è certo una novità, ma l’ex Fiorentina resta un patrimonio importante della Juventus, che Giuntoli dovrà essere bravo a vendere. Il contratto di Vlahovic, lo ricordiamo, scade il 30 giugno 2026 e la trattativa per il rinnovo è davvero in alto mare. Il calciatore, infatti, non ha alcuna intenzione di spalmare il proprio stipendio.

Juventus, Visnadi: “Ci divertiremo, sarà un braccio di ferro con Vlahovic”

Gianni Visnadi ipotizza così un futuro da separato in casa per Vlahovic: “Secondo me Vlahovic è capace di restare e non giocare questi ultimi sei mesi e tutta la prossima stagione – afferma il giornalista intervenendo ai microfoni di Radio Radio -. Un anno e mezzo a guardare la Juventus, guadagnando i suoi 5 milioni rimanenti di questa stagione e i 12 della prossima previsti dal contratto”.

“Giuntoli ha questo modo di fare – prosegue Visnadi -, lo abbiamo visto con Chiesa e McKennie che in estate era fuori rosa prima di rinnovare. Con Vlahovic non si tratta di rinnovare ma di spalmare, solo che il serbo a quelle condizioni non vuole firmare”. Una scelta che potrebbe non creare molti problemi a Thiago Motta: “Il tecnico si farà andare bene le decisioni prese della società. Penso che ci divertiremo: è un braccio di ferro tra club e calciatore e vedremo chi è il più forte.”