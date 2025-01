Vlahovic e l’idea Milan a gennaio: “Dividendo l’ingaggio con la Juve” | ESCLUSIVO

Il bomber serbo è destinato a dire addio ai bianconeri. Motta lo ha bocciato e Giuntoli è a caccia di acquirenti. Rispunta la pista rossonera

La storia tra Vlahovic e la Juventus è ormai giunta ai titoli di coda. Bocciato di nuovo da Thiago Motta ieri a Brugge, il serbo è destinato a dire addio ai bianconeri se non addirittura in questa sessione di gennaio. “È un separato in casa”, ha detto la nostra direttrice, Eleonora Trotta, nel programma ‘Ti Amo Calciomercato.it’ in onda sul canale youtube di Calciomercato.it.

Juve, Vlahovic come Chiesa

“Il suo agente è arrivato a Torino giorni fa perché sta cercando di capire cosa può succedere – ha aggiunto – A me dicono che la Juve incasserà pochissimo dalla cessione del serbo, visto l’ingaggio. La Juve rischia un altro caso Chiesa…“, ceduto l’estate scorsa al Liverpool per circa 13 milioni di euro, registrando a bilancio una piccola minusvalenza, e dopo un’estate vissuta di fatto da fuori rosa.

Alla Juventus servirebbero adesso 40 milioni per non fare un’altra minusvalenza, una decina di milioni in meno la prossima estate. Vlahovic ha sì degli ammirato all’estero, ma c’è il problema dello stipendio che ha una base di 8 milioni di euro netti, escludendo i 2 milioni di bonus di quest’anno e i 4 che scatteranno l’anno venturo, l’ultimo da contratto.

Le ultime su Vlahovic: “L’Arsenal ha chiesto informazioni, ma la prima scelta è Sesko. Oggi la Juve lo scambierebbe con un altro attaccante”

“L’Arsenal ha preso informazioni, ma la loro primissima scelta è Sesko – sottolinea Eleonora Trotta parlando delle difficoltà dei bianconeri nel piazzare il numero 9 – Se oggi la Juve potesse, lo inserirebbe in uno scambio con un altro attaccante. Ma c’è l’ostacolo ingaggio…”.

Vlahovic e la possibilità Milan: “Ai rossoneri farebbe molto comodo”

“Considerando l’investimento, Vlahovic a Torino viene vissuto come un flop clamoroso. A Torino non c’è stima nei suoi confronti”, evidenzia la nostra direttrice secondo cui la pista Milan per il serbo, ribattuta in questi giorni da molti tifosi rossoneri visto che il club di Red Bird sta cercando di nuovo un centravanti, non sia poi così assurda e impossibile.

“Se la Juventus va dal Milan e gli dice ‘Vuoi Vlahovic in prestito fino a giugno dividendo l’ingaggio?’, io credo che i rossoneri prenderebbero in considerazione la possibilità di prendere il classe 2000″.