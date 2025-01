Juve, ritorno Conte al posto di Thiago Motta: “C’è una differenza abissale”

Il Napoli capolista ospita la Juventus nel big match della prossima giornata di campionato: attesa anche per il confronto in panchina tra Thiago Motta e l’ex Antonio Conte

La Juventus si rituffa in clima campionato dopo lo scialbo pareggio contro il Bruges in Champions League: sabato pomeriggio c’è il big match contro la capolista Napoli. Partita inevitabilmente speciale per Antonio Conte, ex bandiera e allenatore della ‘Vecchia Signora’. Il tecnico salentino ha rilanciato il Napoli e punta a battere anche la Juve per continuare il sogno scudetto.

Di contro, il rendimento della squadra di Thiago Motta rimane troppo altalenante tra Serie A e Champions: “La Juve fa troppa fatica a segnare e contro il Napoli sarà un’impresa uscire con dei punti dal ‘Maradona’. Conte è meritatamente primo in classifica grazie ad un lavoro esemplare. Oggi tra le due squadre c’è una differenza abissale, la stessa che c’è tra Thiago Motta e Conte – sottolinea Giovanni Cobolli Gigi intervenendo a ‘Radio Punto Nuovo’ – Il Napoli è stato rivitalizzato dal nuovo tecnico e ha raccolto un qualcosa tutt’altro che semplice, nel giro di pochissime partite. Molti erano dati per brocchi lo scorso anno, mentre quest’anno sono tornati campioni”.

Juventus, Cobolli Gigli critica Thiago Motta: “Mossa inspiegabile quella di Vlahovic”

L’ex presidente della Juventus prosegue analizzando il momento dei bianconeri: “Un qualcosa che Thiago Motta, invece, non è riuscito a fare a Torino. Non so cosa faccia negli spogliatoi il nostro allenatore, ma mettere Vlahovic negli ultimi 15 minuti è una mossa inspiegabile”.

Cobolli Gigli non risparmia critiche a Motta: “Conte ha recuperato giocatori come Lukaku e altri che erano sottotono, ha avuto un tocco di bacchetta magica. Thiago Motta, invece, ha peggiorato il rendimento di alcuni giocatori e la bacchetta magica non l’ha avuta. La Juventus poi continua a comprare calciatori e anche questo mi lascia perplesso. Chi prenderei dal Napoli? Conte ha fatto la differenza. È andato via dalla Juve in maniera poco piacevole e quando è tornato a Torino da avversario è stato poco corretto. Quindi da tifoso lo riprenderei, ma da dirigente non potrei dimenticare certi comportamenti“.