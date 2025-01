DIRETTA Europa League, Lazio-Real Sociedad 1-0: palo di Sucic! – LIVE

Si chiude la tre giorni di coppe europee con la sfida valida per la settima giornata del nuovo format dell’Europa League

Dopo le gare delle italiane impegnate in Champions League disputate tra martedì e mercoledì, e quella della Roma contro l’AZ Alkmaar di oggi in Europa League, ultimo impegnato per le nostre squadre impegnate nelle coppe europee per questo turno.

La Lazio, guidata in panchina da Marco Baroni, si presenta a questo appuntamento dopo il ritorno alla vittoria nel campionato di Serie A, che mancava dal 21 dicembre dello scorso anno, contro la sua ex squadra, il Verona attualmente nelle mani di Paolo Zanetti. Risultato mai in discussione per i biancocelesti, adesso al quarto posto in classifica con 39 punti. In Europa League ruolino di marcia molto positivo e 16 punti conquistati nelle precedenti sei partite. Di contro, la Real Sociedad di Imanol Alguacil arriva a questa importante sfida, nell’ottica di una qualificazione diretta agli ottavi di finale senza passare dai playoff, dopo aver battuto con un netto 3-0 la Dinamo Kiev nell’ultimo impegno europeo prima della sosta. Nella Liga, invece, sono reduci dalla sconfitta di misura patita sul campo del Valencia. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-REAL SOCIEDAD

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Mario Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Munoz; Kubo, Zubimendi, Mendez; Oyarzabal, Sucic, Becker. Allenatore: Imanol Alguacil.

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE:

ARBITRO: Lawrence Bisser (Belgio)