Tegola Champions, UFFICIALE: salta quattro partite in Serie A

La Serie A perde per le prossime settimane uno dei suoi protagonisti principali, fatale il problema fisico in Champions League: almeno quattro gare di stop

Il calendario particolarmente fitto di partite, tra campionato e coppe, e la contemporanea presenza della finestra di calciomercato rendono questo mese di gennaio calcisticamente interessante e ricco di spunti. Molti dei quali, forniti dai match infrasettimanali di coppe europee, che si svolgono in maniera inconsueta in questo periodo dell’anno.

Stasera, dopo quelli di ieri, gli altri match del penultimo turno della prima fase, prima della grande abbuffata di mercoledì prossimo che vedrà impegnate tutte le squadre in contemporanea, a caccia dei punti decisivi per la qualificazione diretta agli ottavi o agli spareggi di febbraio. Tra poco tocca a Milan e Inter, che se la vedranno con Girona e Sparta Praga: per entrambe, ghiotta occasione di provare a compiere passi in avanti decisivi verso l’ingresso delle prime otto, che sembra alla portata delle milanesi. Ben messa anche l’Atalanta dopo la vittoria di ieri con lo Sturm Graz, mentre il compito si fa arduo per la Juventus, alla luce del pari con il Bruges.

Già eliminato il Bologna nonostante la vittoria contro il Borussia Dortmund. Una vittoria pagata a caro prezzo, con l’infortunio di Orsolini, che toglie l’attaccante ancora una volta dalle rotazioni di Vincenzo Italiano per qualche settimana. Non è la prima volta che il giocatore si ferma in questa stagione, ieri sera si è arreso dopo circa mezz’ora di ottimo livello per un problema muscolare. Gli esami svolti quest’oggi hanno evidenziato, come da comunicato del club rossoblù, una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Infortunio piuttosto serio, dunque, con lo stop che è stato individuato in circa 3-4 settimane. Dunque, Orsolini dovrà saltare, oltre all’ultima gara europea della stagione con lo Sporting, a Lisbona, i match in campionato contro Empoli, Como, Lecce e Torino, più il quarto di finale di Coppa Italia con l’Atalanta.