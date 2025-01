Serie A, gli arbitri della 22esima giornata: scelto il fischietto per Napoli-Juventus

Da Napoli-Juventus a Lazio-Fiorentina, Lecce-Inter e tutte le altre. Ecco le designazioni arbitrali valide per la 22esima giornata di Serie A

Con la tre giorni di coppe europee ancora in corso la Serie A si prepara a quella che sarà la prossima giornata di campionato. Per il turno numero 22 l’attenzione è puntata soprattutto sulla super sfida del Maradona tra il Napoli capolista e la Juventus.

Nella mattinata di oggi l’Aia ha anche diramato le designazioni arbitrali della 22/a giornata. Chiffi dirigerà la sfida tra azzurri e bianconeri che si giocherà sabato pomeriggio alle ore 18. Per l’Inter a Lecce ci sarà Marinelli mentre Pairetto sarà il fischietto per la trasferta dell’Atalanta sul campo del Como. Grande attenzione anche per l’interessante partita tra Lazio e Fiorentina nella capitale che sarà diretta da Rapuano.

Ecco le designazioni arbitrali valide per la 22/a giornata di Serie A:

TORINO – CAGLIARI Venerdì 24/01 h.20.45

BONACINA

DEL GIOVANE – FONTEMURATO

IV: MASSIMI

VAR: NASCA

AVAR: MARIANI

COMO – ATALANTA Sabato 25/01 h.15.00

PAIRETTO

ROSSI C. – CIPRESSA

IV: AYROLDI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARESCA

NAPOLI – JUVENTUS Sabato 25/01 h.18.00

CHIFFI

BERTI – DEI GIUDICI

IV: ZUFFERLI

VAR: PATERNA

AVAR: MARIANI

EMPOLI – BOLOGNA Sabato 25/01 h.20.45

LA PENNA

CARBONE – FONTANI

IV: SCATENA

VAR: DI PAOLO

AVAR: GARIGLIO

MILAN – PARMA h.12.30

ABISSO

PRETI – DI IORIO

IV: PERRI

VAR: CAMPLONE

AVAR: MARINI

UDINESE – ROMA h.15.00

SOZZA

MONDIN – BERCIGLI

IV: ARENA

VAR: SERRA

AVAR: MARESCA

LECCE – INTER h. 18.00

MARINELLI

LO CICERO – CECCON

IV: COSSO

VAR: DI BELLO

AVAR: PATERNA

LAZIO – FIORENTINA h. 20.45

RAPUANO

PERETTI – PASSERI

IV: FELICIANI

VAR: FABBRI

AVAR: MERAVIGLIA

VENEZIA – H. VERONA Lunedì 27/01 h. 18.30

MANGANIELLO

COSTANZO – MORO

IV: GALIPO’

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SERRA

GENOA – MONZA Lunedì 27/01 h. 20.45

DOVERI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: CREZZINI

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI