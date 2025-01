PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-GIRONA 1-0: Leao e Maignan decisivi, riecco Bennacer

Voti, top e flop del match di San Siro valevole per la settima giornata di Champions League. Ecco i migliori e i peggiori

Il Milan batte il Girona e vola al sesto posto in classifica in Champions League. I rossoneri di Sergio Conceico ringraziano Rafa Leao, che sblocca il match, grazie ad un assist di un ritrovato Ismael Bennacer. Poi ci pensa Mike Maignan, con tre interventi decisivi. Male Alvaro Morata, da rivedere Theo Hernandez.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 7

Emerson Royal s.v – Dal 3′ Calabria 6

Gabbia 6

Pavlović 6

Hernández 5,5

Bennacer 7 – Dal 75′ Pulisic s.v.

Fofana 6

Musah 6,5

Reijnders 6 – Dal 75′ Terracciano s.v.

Leao 7

Morata 5 – Dal 63′ Abraham

All. Conceicao 6,5

GIRONA

Gazzaniga 6

Francés 5,5

D. LĂłpez 5

KrejÄŤĂ­ 5,5

Blind 6

Herrera 5,5 – Dal 76′ Portu s.v.

Romeu 6

Van de Beek 5,5 – Dal 72′ Aspirlla 6

Tsygankov 6

Gil 6,5 – Dal 72′ Danjuma 6

Ruiz 5 – Dal 72′ Martinez 5,5

All. Michel 6

I migliori e i peggiori del Milan

TOP 7 LEAO- Torna a splendere il talento di Rafa Leao, che sale a quota otto gol in stagione. E’ il terzo che realizza in Champions League. Il portoghese dimostra fin dall’inizio di essere in serata, facendo valere i muscoli e la sua velocitĂ . Svaria per tutto l’attacco, non dando punti di riferimento agli avversari. Trova così il gol da vero centravanti, sfruttando un assist di un ritrovato Ismael Bennacer. Nella ripresa finisce la benzina, ma non esce dal campo, nemmeno con la testa.

FLOP 5 MORATA – I soliti ripiegamenti in fase difensiva non possono bastare per salvare la prestazione. Lo spagnolo si sacrifica tanto, prendendosi anche gli applausi di San Siro, ma la sua prova è negativa: sbaglia spesso in appoggio e fatica ad essere un punto di riferimento in avanti per i compagni. Non è certo un caso se il Milan sul mercato sta cercando anche un vero centravanti.

TABELLINO

MILAN-GIRONA 1-0

MILAN (4-3-3): Maignan; E. Royal, Gabbia, Pavlović, Hernández; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leão; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Bartesaghi, Terracciano; Pulisic, Zeroli; Abraham, Camarda, Okafor. All.: Conceição.

GIRONA (4-3-2-1): Gazzaniga; Francés, D. López, Krejčí, Blind; Herrera, Romeu, Van de Beek; Tsygankov, Gil; Ruiz. A disp.: P. López; Arnau, Artero, Asprilla, Danjuma, Juanpe, Martín, Portu, Selvi, Solís, Stuani. All.: Michel.

GOL: 37′ Leao (M)

AMMONITI: Calabria (M), Gil (G), Hernandez (M), KrejÄŤĂ­ (G)

ESPULSI:

Arbitro: Stieler (GER).

SPETTATORI: 66.030