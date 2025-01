UFFICIALE, addio Milan: è arrivata la risoluzione

Il Milan pensa al presente ma anche al futuro in una sessione invernale di calciomercato che ha appena portato ad un nuovo addio ufficiale. Stavolta arriva la risoluzione del contratto

Sergio Conceiçao è al lavoro per ricostruire le certezze di un Milan ancora troppo incostante all’interno di una stagione composta da troppi alti e bassi.

L’allenatore portoghese ha quindi bisogno di ricostruire quella sicurezza ritrovata in Arabia Saudita con la vittoria di una Supercoppa quasi insperata. Il rientro in campionato tra la partita col Cagliari e quella contro la Juventus non è stato indimenticabile ed ora i tifosi chiedono un nuovo cambio di passo.

Intanto qualcosa all’interno del Milan cambia, seppur spostando ben poco gli attuali equilibri. I rossoneri hanno infatti ufficializzato proprio oggi pomeriggio l’addio di un calciatore che a San Siro non è praticamente mai riuscito a lasciare il segno. Relegato al di fuori della prima squadra, Fodè Ballo-Tourè era da tempo un separato in casa, ed oggi è arrivato anche il divorzio in maniera ufficiale.

Ballo-Tourè UFFICIALE la risoluzione del contratto: addio Milan

Ad ufficializzare l’addio di Ballo-Tourè ci ha pensato la stessa società che in una nota ha scritto: “AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il difensore Fodé Ballo-Touré. Il Club augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”.

In questa stagione il terzino senegalese si è ritrovato a giocare col Milan Futuro, con cui ha messo insieme appena tre presenze in Serie C. Ora sarà libero di trovare una nuova sistemazione.

Nel complesso invece dal punto di vista della militanza in prima squadra delle scorse stagioni, dal suo arrivo nell’estate del 2021, il calciatore di origini francesi ha messo insieme 26 apparizioni condite da un gol. Un ricordo non certo indelebile nelle menti dei tifosi del Milan.