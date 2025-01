Thiago Motta se la prende con gli attaccanti: ne salva solo uno

L’allenatore della Juventus parla al termine del pareggio contro il Brugge e commenta la prestazione della squadra

Un pareggio che significa qualificazione ai playoff, ma che allontana anche forse in maniera definitiva gli ottavi. La Juventus torna dalla partita contro il Brugge con uno 0-0 che lascia qualche perplessità e nel post gara a ‘Sky’ Thiago Motta commenta così la prestazione dei suoi: “Tutte le squadre che hanno giocato qui hanno avuto difficoltà contro una squadra che difende molto bene. Anche noi abbiamo avuto difficoltà, senza soffrire, ma non creare il sufficiente per poter vincere. È un peccato perché potevamo fare meglio stasera, non togliendo merito all’avversario. Abbiamo sofferto molto poco, ma creato anche non in maniera sufficiente per vincere”.

PERICOLI – “Loro sono arrivati pochissimo, abbiamo sofferto poco, loro hanno giocato sul nostro errore. È chiaro che oggi, dopo tanto tempo, avevamo tanti giocatori a disposizione, soprattutto in attacco. I nostri attaccanti oggi sono quelli che devono contribuire di più alla nostra squadra”.

LOCATELLI – “È un modo per restare equilibrati. Manuel sa quanto abbassarsi e quando andare a prendere l’avversario. Ma ripeto, voglio vedere di più i nostri attaccanti perché hanno la qualità per farlo. Mbangula ha messo in difficoltà l’avversario, gli altri cinque li voglio vedere di più”.

DOUGLAS LUIZ – “Ha una qualità tecnica superiore, sta bene fisicamente e ci consente a centrocampo di ruotare. Ha fatto bene negli ultimi tempi”.

Motta se la prende con gli attaccanti: la risposta di Boban

Le frasi di Motta non sono piaciute però a Boban che ha criticato proprio l’accusa dell’allenatore della Juventus rivolta al proprio reparto offensivo.

L’ex centrocampista del Milan ha voluto sottolineare come gli avanti bianconeri non abbiano avuto grandi palle giocabili nell’area avversaria e ha aggiunto che Motta dovrebbe far sì che gli attaccanti siano più coinvolti nella squadra. Sta al tecnico, il ragionamento del croato, trovare la soluzione al problema gol evidenziato questa sera dalla Juve.