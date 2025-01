Osimhen resta in Serie A: destinazione già decisa

L’attaccante nigeriano ancora nel nostro campionato: scelta fatta in merito al suo futuro

Ha scelto il Galatasaray per giocare e vincere. Certo quello turco non è un campionato particolarmente blasonato, ma la sensazione è che Victor Osimhen possa, dalla prossima stagione, tornare protagonista in un campionato di vertice.

Il nigeriano ha già siglato 14 reti stagionali tra campionato e coppe e a fine stagione tornerà a Napoli. Il suo contratto con gli azzurri scadrà nel 2026 ed è difficile che il club di Istanbul possa soddisfare le richieste economiche della società campana. Possibile un futuro in Premier League, ma attenzione, perché in Serie A c’è chi davvero avrebbe bisogno del nigeriano.

Nel corso di questa stagione il Milan ha evidenziato infatti grandi problemi in attacco. I numeri non possono essere soddisfacenti, soprattutto se si considera che i migliori marcatori stagionali del club rossonero sono Reijnders e Pulisic, rispettivamente a quota 9 e 10 gol. Ecco quindi che un investimento in attacco appare inevitabile per il club rossonero. Se non a gennaio, almeno nella prossima sessione estiva.

Milan, caccia al centravanti: Osimhen è il nome giusto

E proprio su questo tema abbiamo deciso di incentrare il sondaggio pubblicato sulla nostra pagina X. Abbiamo infatti chiesto quale nome rappresenterebbe per il club rossonero la soluzione definitiva al problema centravanti.

E il nome di Osimhen è stato decisamente il più votato. Il nigeriano ha ricevuto il 53,5% delle preferenze. Certamente età, valore e conoscenza del campionato italiano sono carte che giocano tutte a favore del centravanti africano: con lui in rosa il club rossonero risolverebbe definitivamente il problema del gol. Almeno così pensano i tifosi. Più indietro gli altri nomi proposti. Benjamin Sesko del Lipsia ha ricevuto il 24,4% dei voti e si è piazzato al secondo posto. Persino davanti a Dusan Vlahovic, scelto con il 16,3% delle preferenze nonostante la grande esperienza in Serie A rispetto allo sloveno. Il serbo è ormai ai ferri corti con la Juventus e un suo addio appare certo in estate. Ultimo per numero di votazioni è Santiago Gimenez, centravanti messicano del Feyenoord, nome non nuovo in orbita Milan.