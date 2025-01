Accessibilità e sicurezza stadi: esperti Uefa e Figc al tavolo con Andes

L’organo calcistico europeo e la Federcalcio in campo per la sicurezza stadi: il confronto sull’organizzazione dei grandi eventi sportivi

Sicurezza negli stadi, accessibilità ai grandi eventi, il ruolo delle istituzioni calcistiche e pubbliche e dei tifosi. Tutti questi temi saranno dibattuti nel corso di una due giorni molto significativa che vedrà la partecipazione di esperti della Uefa e della FIGC e non solo.

L’evento sarà organizzato dall’Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza (A.N.DE.S.) e vedrà affrontati alcuni tra i temi più attuali in ambito calcistico e sportivo. Il convegno si intitolerà “Tifosi protagonisti dei grandi eventi sportivi: le best practice per ottimizzare accessibilità e sicurezza” e si svolgerà il 4 e 5 febbraio al Park Hotel Mancini di Roma. Ci saranno ospiti di rilevanza nazionale e internazionale, non soltanto per quanto riguarda le istituzioni calcistiche ma anche per quanto concerne il settore della pubblica sicurezza. Una iniziativa patrocinata da ANDES per stimolare il confronto tra le varie componenti su un tema così delicato e sensibile e per volgere lo sguardo alle esperienze di tifosi e appassionati, ma anche alle innovazioni nelle infrastrutture.

Sicurezza stadi, il summit con vista sugli Europei del 2032 in Italia

L’inaugurazione della due giorni martedì 4 febbraio alle ore 10.30, con i saluti introduttivi di rito da parte del presidente ANDES Ferruccio Taroni, che daranno il via ai lavori.

Gli interventi della prima mattinata, con la moderazione di Fabio Massimo Splendore, firma del ‘Corriere dello Sport’, vedranno gli interventi del Questore di Roma, Roberto Massucci, del dirigente UEFA Michele Uva con delega alla sostenibilità sociale e ambientale, dell’esperto UEFA/FIGC Giovanni Spitaleri, del Facilities Management Director Juventus e Presidente ESSMA (European Stadium and Safety Management Association) Francesco Gianello, del professore universitario Nicola Ferrigni e del Prefetto Francesco Tagliente. Tra i temi trattati, la gestione dell’ordine pubblico, l’organizzazione della sicurezza degli eventi, le strategie di accessibilità agli stadi, con particolare riguardo al tema della disabilità.

A seguire, nel pomeriggio del 4 febbraio, a partire dalle ore 15, il dibattito dal titolo “Europei 2032 – Tra l’opportunità da cogliere e la sfida da vincere. Situazione attuale e prospettive”. In questa sede, in cui si discuteranno strategie e soluzioni per la gestione degli eventi nel corso della competizione internazionale che si svolgerà tra Italia e Turchia, ci saranno nuovamente gli interventi di Giovanni Spitaleri, Francesco Gianello e Nicola Ferrigni, con in più quelli del Senior Stadium Development Expert Uefa Pietro Chiabrera, della dirigente della Polizia di Stato Elisa Cozza e dell’ingegner Francesco Davalli, dirigente della Fiorentina e membro dell’ANDES.

Quindi, la seconda e ultima giornata di mercoledì 5 febbraio, con focus dedicato all’assemblea dei soci di ANDES, che per l’occasione si confronteranno non solo tra loro ma anche con dirigenti e tecnici di UEFA e FIGC e con personaggi del mondo delle istituzioni.