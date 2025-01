PAGELLE E TABELLINO VERONA-LAZIO 0-3: Tchatchoua spegne l’Hellas, Guendouzi al top

Voti e giudizi del match del ‘Bentegodi’ valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

HELLAS VERONA

Montipò 5,5

Dawidowicz 4,5. Dal 46′ Livramento 5,5

Coppola 5

Ghilardi 5

FLOP Tchatchoua 4: non era stato neanche uno dei peggiori, stava difendendo come possibile su Tavares – lasciato da solo – e mettendo qualche pallone interessante davanti. Ma quel retropassaggio è imperdonabile e sega definitivamente le gambe all’Hellas che stava provando a tornare in partita. Dal 73′ Faraoni 5,5

Serdar 5

Duda 4,5

Bradaric 5

Suslov 5,5. Dal 65′ Kastanos 5,5

Sarr 5. Dal 73′ Belahyane 5,5

Tengstedt 5. Dal 65′ Lazovic 6

All.: Paolo Zanetti 4,5

LAZIO

Provedel 6

Hysaj 6,5

Gigot 7. Dal 65′ Romagnoli

Gila 7

Tavares 6,5. Dal 73′ Pellegrini 6

TOP Guendouzi 7,5: non fa gol, ma è come se lo avesse fatto. Perché la rete del 2-0 è in larghissima parte anche suo, gestisce in maniera fantastica un pallone senza buttarlo pur essendo pressato e con poche possibilità di scarico sicuro. Poi si gira e lancia Dia nella prateria lasciata dal Verona. Lo rifà nella ripresa ma stavolta il senegalese spreca. In generale non sbaglia mezzo pallone, qualità e quantità top. È tornato lui.

Rovella 7. Dall’84’ Castrovilli sv

Isaksen 6,5. Dal 65′ Pedro 6,5

Dia 7

Zaccagni 7. Dal 65′ Dele-Bashiru 6

Castellanos 6,5

All.: Marco Baroni 7

Arbitro: Michael Fabbri 6

Il tabellino di Verona-Lazio 0-3

Marcatori: 2′ Gigot (L), 21′ Dia (L), 58′ Zaccagni (L)

Ammoniti: Gigot (L), Dawidowicz (V), Coppola (L), Bradaric (L), Tavares (L), Ghilardi (V), Duda (V)

Note, espulsi: all’89’ Duda (V) per doppia ammonizione

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz (45′ Livramento), Coppola, Ghilardi; Tchatchoua (73′ Faraoni), Serdar, Duda, Bradaric; Suslov (65′ Kastanos); Sarr (73′ Belahyane), Tengstedt (65′ Lazovic).

A disp.: Berardi, Perilli, Dailiuc, Lambourde, Okou, Dani Silva, Magnani, Mosquera, Ajayi.

All.: Paolo Zanetti

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gigot (65′ Romagnoli), Gila, Tavares (73′ Pellegrini); Guendouzi, Rovella (84′ Castrovilli); Isaksen (65′ Pedro), Dia, Zaccagni (65′ Dele-Bashiru); Castellanos.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Noslin, Castrovilli, Basic, Ibrahimovic, Marusic.

All.: Marco Baroni

Arbitro: Michael Fabbri (sez. Ravenna); Assistenti: Lo Cicero – Garzelli; IV ufficiale: Rutella; V.A.R.: Abisso; A.V.A.R.: Paterna