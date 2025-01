La ‘ThuLa’ e il solito Dumfries stendono l’Empoli: l’Inter resta in scia del Napoli

Nuovamente decisivo il capitano nerazzurro, che stappa la partita e permette agli uomini di Inzaghi di riprendere la marcia in campionato: toscani stesi 3-1

Dopo un primo tempo assolutamente complicato, l’Inter si scioglie nella ripresa e grazie ai sigilli di Lautaro Martinez, Dumfries e Marcus Thuram conquista tre punti molto importanti con cui rispondere al Napoli. Decisiva una ripresa veemente e giocata con il piglio giusto dagli uomini di Inzaghi dopo 45 minuti sostanzialmente soporiferi, spaventati soltanto dalla rete di Esposito (83′).

Le difficoltà dell’Inter a scardinare il fortino dell’Empoli si evidenziano già nei primi minuti. I nerazzurri faticano a trovare il bandolo della matassa perché i toscani sono bravi ad inaridire le fonti di gioco dei padroni di casa, che si accendono soltanto con alcune folate dei singoli. E così – dopo essere rimasto a terra per qualche minuto a causa di un duro scontro di gioco – Lautaro Martinez al 10′ prova a salire in cattedra con una conclusione in semi rovescia che scalda i guanti di Vasquez. Passano quindici minuti e, nel torpore generale, è ancora il ‘Toro’ a sfiorare il gol: l’attaccante argentino questa volta stoppa un pallone nel cuore dell’area di rigore dell’Empoli e scarica una conclusione fulminea sul primo palo che scheggia il palo e termina fuori.

L’Inter ha il pallino del gioco in mano ma non è tambureggiante come al solito. La compagine di D’Aversa, pur non creando particolari grattacapi dalle parti di Sommer, ci mette grinta ed energia, vincendo tanti duelli a metà campo lì dove l’Inter fa fatica ad emergere. L’Empoli scivola in bene sulle corsie esterne, liberando soltanto qualche sporadico spazio per vie centrali: con qualità Barella prova ad incunearvisi a ridosso della mezz’ora, non trovando il bersaglio grosso. Nel secondo tempo lo spartito sembra non cambiare: il lungo possesso palla ad inizio ripresa con cui l’Inter prova a stanare l’Empoli ne è una testimonianza tangibile.

Inter-Empoli 3-1, da Lautaro Martinez a Thuram: i nerazzurri rispondono a Conte

Gli ospiti si rendono minacciosi dalle parti di Sommer per la prima volta al 49′: provvidenziali due diagonali di Carlos Augusto che liberano due potenziali minacce nel cuore dell’area di rigore dell’Inter. Avvisaglie, prima del colpo del fuoriclasse: al minuto 55 Lautaro Martinez decide di fare tutto da solo, scagliando una conclusione potente dai 25 metri che piega le mani di Vasquez e si deposita all’incrocio dei pali. È la sliding door che imprime tutta un’altra direzione al secondo tempo.

A loro agio nella gestione dei ritmi dell’incontro, i padroni di casa acquistano fiducia e spazio da attaccare, portandosi sul momentaneo 2-0 grazie al tap in di Dumfries al minuto 79. Dopo qualche giro di lancetta, però, gli ospiti riaprono la sfida grazie a un guizzo di Sebastiano Esposito. I padroni di casa non tremano e mettono il lucchetto alla partita alla prima occasione disponibile: a chiudere l’incontro, questa volta in modo definitivo, è Marcus Thuram in contropiede. Pur con qualche difficoltà soprattutto nella ripresa, l’Inter ritrova il successo e mantiene il passo del Napoli: la sfida Scudetto continua.

TABELLINO: Inter-Empoli 3-1: 55′ Lautaro Martinez (I), 79′ Dumfries (I), 84′ Esposito (E), 88′ Thuram .

CLASSIFICA: Napoli punti 50; Inter* 47, Atalanta 43, Lazio 39, Juventus 37; Bologna* e Fiorentina* 33; Milan* 31; Roma 27; Udinese* 26; Genoa e Torino 23; Cagliari 21; Empoli, Parma e Lecce 20; Como* e Verona 19; Venezia 15; Monza 13.

*una partita in meno

Prossimi impegni Inter

Sparta Praga-Inter 22 gennaio ore 21.00

Lecce-Inter 26 gennaio ore 18.00

Prossimi impegni Empoli

Empoli-Bologna 25 gennaio ore 20.45

Juventus-Empoli 2 febbraio ore 12.30