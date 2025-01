DIRETTA Serie A, Inter-Empoli | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude la domenica della ventunesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra l’Inter e l’Empoli

Dopo le gare giocate tra oggi, sabato e venerdì, la domenica della ventunesima giornata del campionato di Serie A vede il suo ultimo appuntamento con la partita tra l’Inter e l’Empoli.

I nerazzurri, guidati in panchina da Simone Inzaghi, si presentano a questo appuntamento dopo il pareggio interno, 2-2 il risultato finale, ottenuto contro il Bologna di Vincenzo Italiano nel recupero della diciannovesima giornata, sfida posticipata a causa degli impegni nella Supercoppa Italiana dei padroni di casa. La vittoria del Napoli di Antonio Conte sul campo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini costringe i meneghini a cercare i tre punti per non perdere terreno dalla capolista, adesso distante sei lunghezze. Di contro, i toscani dell’allenatore Roberto D’Aversa, sono reduci dalla pesante sconfitta, quarta negli ultimi cinque impegni, interna patita contro una diretta concorrente per la salvezza come il Lecce di Marco Giampaolo. La vittoria manca, ormai, dal lontano 8 dicembre 2024: 4-1 esterno contro il Verona di Paolo Zanetti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-EMPOLI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Martinez. All. S. Inzaghi

EMPOLI (4-4-1-1): Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti, Pezzella; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Fazzini; Colombo. All. D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50; Inter* 44, Atalanta 43, Lazio 39, Juventus 37; Bologna* e Fiorentina* 33; Milan* 31; Roma 27; Udinese* 26; Genoa e Torino 23; Cagliari 21; Empoli, Parma e Lecce 20; Como* e Verona 19; Venezia 15; Monza 13

*una partita in meno

ARBITRO: Ermanno Feliciani (Sezione Teramo)

PROSSIMI IMPEGNI

Empoli-Bologna, 25 gennaio ore 20.45

Lecce-Inter, 26 gennaio ore 18