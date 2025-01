Caos arbitrale, bufera UFFICIALE: “Stop di dieci giornate”

Non mancano le polemiche per alcune decisioni giudicate assolutamente rivedibili: presidente su tutte le furie

In una domenica caratterizzata da colpi di scena e risultati a sorpresa in giro per l’Europa, proteste e recriminazioni arbitrali hanno fatto da corollario anche ad alcune sfide disputatesi in Italia. Non tanto in Serie A, dove comunque non sono mancati episodi al limite, quanto soprattutto nelle categorie minori.

L’uscita pubblica del presidente del Pescara – Daniele Sebastiani – si inserisce proprio in questo orizzonte. Il patron della compagine biancazzurra è infatti sbottato per la decisione della squadra arbitrale di assegnare una rete alla Pianese – contro cui il Pescara ha perso 3-2 – giudicata da Sebastiani in evidente fuorigioco. Di seguito le parole del numero uno della compagina abruzzese, rilasciate a margine dell’incontro ai microfoni di Rete8: “C’è stato un errore dell’assistente ma anche l’atteggiamento mostrato dal direttore di gara non è stato dei migliori. Io questa gente qui la fermerei così come fermano gli allenatori ed i calciatori quando protestano e prendono squalifiche”.

Pianese-Pescara, Sebastiani contro arbitro e guardalinee: “O sei in malafede, o non puoi fare quel lavoro”

Quello disputatosi al ‘Comunale’ di Piancastagnaio è stato un confronto molto importante in chiave playoff, che ha visto la Pianese imporsi sul Pescara al termine di una gara assolutamente pirotecnica. Aspetto tutt’altro che secondario che, di fatto, ha contribuito ad alimentare le proteste del Pescara e in particolare del suo presidente, che ha rincarato la dose:

“Fermerei questa gente qui per una decina di giornate, perché un assistente così che è a due passi e non vede un fuorigioco così evidente lo devi mandare in caso e non farlo scendere più in campo: o sei in malafede o non puoi fare quel lavoro lì. Il primo tempo è stato condizionato tutto da quell’errore; tutti si sono innervositi, sia i calciatori in campo sia in panchina”. Esternazioni che, chiaramente, non passeranno inosservate e che testimoniano in modo tangibile la rabbia del Pescara per alcune decisioni giudicate assolutamente erronee. Staremo a vedere se gli strascichi del match alimenteranno ulteriori polemiche.